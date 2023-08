ProSieben verpflichtet RTL-Duo für «Schlag den Star»

TV-News

Anfang September duellieren sich «DSDS»-Juror Pietro Lombardi und Ex-«Supertalent»-Moderator Chris Tall.

Darf sich ProSieben bei der Konkurrenz bedienen? Offensichtlich schon, denn wie der Unterföhringer Sender nun ankündigte, bestreiten Pietro Lombardi und Chris Tall am 2. September das nächste Duell im Rahmen von. Es ist das zweite Duell binnen weniger Wochen, denn auch für den 19. August ist eine Live-Ausgabe der Samstagabendshow angekündigt. Dann treten Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht gegeneinander an.Es ist also nichts ungewöhnliches, dass sich die roten Sieben ProSieben-ferner Persönlichkeiten bedient. Gerade vor dem Hintergrund, dass ProSieben das Schwesterformat «Schlag den Besten» an RTL verloren hat, ist es durchaus bemerkenswert, dass gleich zwei Promis aus dem Kosmos des Kölner Senders gegeneinander antreten. Die ein oder andere Cross-Promo seitens Pietro Lombardi füroderundvon Chris Tall dürfte sich kaum verhindern lassen. Ganz ungewöhnlich ist dies aber nicht: In den vergangenen Jahren traten unter anderem auch Motsi Mabuse und Joachim Llambi («Let’s Dance») sowie Katja Burkard («Punkt 12») an.In bis zu 15 Runden treten die Lombardi und Tall bei «Schlag den Star» im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird «Schlag den Star» von Raab TV.Zuletzt wiederholte ProSieben zahlreiche alte Folgen am Mittwoch-Abend bis teilweise in die Morgenstunden. Trotz der zuschauerunfreundlichen Sendezeiten entpuppte sich die Strategie als durchaus erfolgreich und sorgte für solide Quoten. Die absoluten Reichweiten ließen allerdings etwas zu wünschen übrig.