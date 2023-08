Cartoon Network kündigt neue Folgen ein

US-Fernsehen

Unter anderem kehrt die Fernsehserie «Batwheels» am 11. September zurück.

Von fortlaufenden Abenteuern bis hin zu neuen Zeichentrickserien – Cartoon Network wird in diesem Herbst Inhalte für Fans aller Altersgruppen präsentieren. "Cartoon Network präsentiert das Beste aus der Welt der Animation für alle Generationen mit kultigen, kreativen Shows", sagt Michael Ouweleen, Präsident von Cartoon Network und Boomerang. "Dieser Herbst ist da keine Ausnahme, denn wir präsentieren neue Staffeln und Serien von den talentierten Teams der Cartoon Network Studios, Warner Bros. Animation und Hanna-Barbera Studios Europe."- Neue Episoden dieser Serie der Cartoon Network Studios werden am 26. August um 10:00 Uhr ausgestrahlt. Die Geschichte folgt den Bärenbrüdern Grizz, Panda und Eisbär und beinhaltet Gastauftritte von Linda Lindas, Anderson .Paak und Willow Smith.- DCs Superheldenserie für Vorschulkinder kehrt mit neuen Folgen am 11. September um 7:45 Uhr zurück. Die rasante Zeichentrickserie von Warner Bros. Animation folgt einer Gruppe junger Superfahrzeuge, die Batman, Batgirl und Robin helfen, die Straßen von Gotham City sicher zu halten. Diese Serie enthält eine spezielle Episode mit der Stimme des legendären Batman-Darstellers Adam West, die am Freitag, den 15. September, vor dem Batman-Tag am 16. September, ausgestrahlt wird.- Der Dauerbrenner von Warner Bros. Animation mit Robin, Starfire, Raven, Beast Boy und Cyborg in den Hauptrollen setzt seine achte Staffel mit einem neuen Warner Bros. 100th Anniversary Special fort, das am 23. September um 9:30 Uhr erscheint. In dieser Folge besucht die Bande das berühmte Studiogelände von Warner Bros. und erlebt dort ein Abenteuer mit aufregenden Überraschungsgästen.- Die von den Hanna-Barbera Studios Europe produzierte Serie, die am 11. November um 9:00 Uhr auf Cartoon Network ihr US-Debüt feiert, erzählt die Geschichte von Prinz Ivandoe, einem selbstbewussten und wahnhaften jungen Burschen, der sich zusammen mit seinem engagierten und cleveren Knappen Bert auf eine magische und witzige Heldenreise durch Königreiche voller Säbelrasseln, königlicher Rivalitäten und magischer Märchenwesen begibt.