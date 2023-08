Investorengruppe kauft Simon & Schuster

Wirtschaft

Endlich ist Paramount Global seinen Buchverlag losgeworden.

"Wir freuen uns, eine Einigung über eine Transaktion erzielt zu haben, die den Paramount-Aktionären einen ausgezeichneten Wert bietet und gleichzeitig Simon & Schuster für die nächste Wachstumsphase mit KKR positioniert", sagte Bob Bakish, Präsident und CEO von Paramount Global. "Der Erlös verschafft Paramount zusätzliche finanzielle Flexibilität und eine größere Fähigkeit, langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen, während gleichzeitig unsere Bilanz entlastet wird."Nach Abschluss der Transaktion wird Simon & Schuster ein eigenständiges privates Unternehmen sein und weiterhin von Jonathan Karp, President und CEO, und Dennis Eulau, COO und CFO von Simon & Schuster, geleitet werden. KKR wird für den Erwerb des Unternehmens 1,62 Milliarden US-Dollar zahlen. Zuvor hatte Bertelsmann versucht, das Unternehmen zu erwerben. Doch die Kartellbeamten gaben kein grünes Licht, da Bertelsmann eine dominante Rolle auf dem internationalen Markt hat."Alle Führungskräfte von Simon & Schuster, die sich mit KKR getroffen haben, waren beeindruckt von dem großen Interesse, das KKR an unserem Unternehmen hat, und von ihrem Engagement, uns zu helfen, zu wachsen, zu gedeihen und ein noch stärkeres Unternehmen zu werden", sagte Jonathan Karp. "Mit der Unterstützung von KKR freuen wir uns darauf, gemeinsam an neuen Strategien zu arbeiten, die unsere Fähigkeit verbessern werden, den Lesern eine große Auswahl an Büchern zu bieten und den Autoren die bestmögliche Veröffentlichung zu ermöglichen."Simon & Schuster genießt einen hervorragenden Ruf im Buchverlagswesen und verfügt über eine anhaltend starke operative Leistung sowie ein zweistelliges Umsatzwachstum im ersten Quartal 2023. KKR geht davon aus, dass das Unternehmen seine Position als einer der weltweit bekanntesten Verlage und Vertriebe mit mehr als 36.000 Titeln in den Bereichen Erwachsene, Kinder, Audio und Internationales ausbauen wird.KKR wird nicht nur in alle Bereiche investieren, die notwendig sind, um Simon & Schuster als eigenständiges Unternehmen zu etablieren, sondern auch zahlreiche Wachstumsinitiativen unterstützen, darunter die Ausweitung des starken nationalen Verlagsprogramms von Simon & Schuster über verschiedene Genres und Kategorien hinweg, die Ausweitung der Vertriebsbeziehungen und die Beschleunigung des Wachstums in internationalen Märkten.