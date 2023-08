Frauen-WM fährt mit Elfmeter-Duell neuen Rekord ein

Quotennews

Die Entscheidung im Achtelfinale zwischen Schweden und USA fiel denkbar knapp aus. Die Sonntagspartie wurde zur meistgesehen abseits der Deutschland-Spiele.

Am Sonntag standen zwei Achtelfinal-Partien der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland auf dem Spielplan. Für die Übertragung sorgte die ARD, die das nächtliche Duell zwischen den Niederlanden und Südafrika (2:0) allerdings nur in der ARD-Mediathek zeigte. Die Fans mussten sich bis 11:00 Uhr gedulden, ehe es Live-Fußball auch im Ersten zu sehen gab. Das Spiel zwischen den Schwedinnen und den US-Amerikanerinnen ging dann aber über die volle Distanz.Nach 90 Minuten sowie am Ende der Verlängerung stand es 0:0, sodass das Elfmeterschießen eine Entscheidung bringen musste. Und auch hier ging es in die Verlängerung. Insgesamt brauchte es 14 Schützinnen, am Ende setzten sich die Skandinavierinnen mit 5:4 durch. Die Marathon-Partie verfolgten 2,91 Millionen Zuschauer, was dem Ersten einen Marktanteil von 24,8 Prozent einbrachte. Mit der Reichweite sicherte sich Das Erste einen neuen Turnier-Rekord – abseits der Deutschland-Spiele, die 5,61, 8,06 und 10,36 Millionen Menschen sahen. Aus der klassischen Zielgruppe stammten 0,49 Millionen 14- bis 49-Jährige, die relative Sehbeteiligung belief sich bei Schweden – USA auf 19,8 Prozent.Im Anschluss folgteauf dem ungewohnten Sendeplatz um 14:10 Uhr. Die zehnte Folge in diesem Jahr holte mit nur 1,21 Millionen Zuschauern die niedrigste Reichweite. Der Markanteil schrumpfte auf schwache 9,2 Prozent. Beim jungen Publikum waren nur 0,08 Millionen und miserable 2,9 Prozent möglich. Auch hier bewegte man sich deutlich unter den gewohnten Werten dieser Staffel.In der Primetime lief für die blaue Eins dann aber wieder alles in Butter. Die-Wiederholung „Der Welten Lohn“ mutierte mit 6,47 Millionen Zuschauern ab drei Jahren zum meistgesehenen Programm am Sonntag. Der Marktanteil lag mit 24,0 Prozent nur dreieinhalb Punkte unterhalb der Erstausstrahlung im November 2020, als 9,81 Millionen Zuschauer gemessen wurden. Auch bei den 14- bis 49-Jährige schnitt der «Tatort» am erfolgreichsten in der Primetime ab. 0,81 Millionen Jüngere sorgten für 14,7 Prozent.