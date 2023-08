«Grill den Henssler» trumpft groß auf

Quotennews

Tim Mälzer als Gegner bescherte Steffen Henssler eine Traumquote von 11,4 Prozent in der Zielgruppe.

Der große Glanz schien mit den vergangenen beiden regulären-Staffel etwas verloren gegangen zu sein. Die VOX-Show mühte sich teilweise in der Zielgruppe über den Senderschnitt zu springen und musste sich teilweise mit weniger als sechs Prozent Marktanteil begnügen, das Staffelfinale Ende Mai generierte sogar nur 5,0 Prozent. Zum Start der Sommer-Special-Folgen sind die Sorgen aber in weite Ferne gerückt.Steffen Henssler trat zum Auftakt gegen seinen ewigen VOX-Rivalen Tim Mälzer an, was 1,44 Millionen Zuschauer nicht verpassen wollten. Der Marktanteil wurde auf tollte 6,6 Prozent beim Gesamtpublikum beziffert. In der Zielgruppe lief es mit 0,52 Millionen 14- bis 49-Jährigen noch besser. Die Einschaltquote stieg auf 11,4 Prozent. Zuletzt wurde eine solche hohe Quote am 2. August 2020 gemessen, damals waren sogar 14,1 Prozent drin. Auch damals kochten Henssler und Mälzer in einer Spezial-Ausgabe gegeneinander, aufgrund der Corona-Pandemie handelte es sich aber nicht um ein Sommer-Special.Damit war VOX der Sieg unter den Privatsender sicher. Der einzige werbefinanzierte Sender ohne Filme in der Primetime im Angebot war Kabel Eins, wo die Doku-Soapgesendet wurde. Für das Format standen überdurchschnittliche 6,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zu Buche. Die Reichweite belief sich auf 0,33 Millionen. Insgesamt holte die orangene Eins 0,79 Millionen Zuschauer und 3,0 Prozent.