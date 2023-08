ProSieben liegt mit Bond voll im Trend

Quotennews

Seit Anfang Juni zeigt ProSieben die Klassiker und kann damit punkten.

Daniel Rosemann hat einen Treffer gelandet: Mit der Wiederholung aller-Filme stieß er am Freitagabend auf sehr großes Zuschauerinteresse. Spitzenreiter war der Spielfilm «Der Spion, der mich liebte» mit über 1,50 Millionen Zuschauern. Am Freitagabend stand bereitsmit Roger Moore in der Hauptrolle auf dem Programm.James Bond soll in einem südamerikanischen Land auf einem Luftwaffenstützpunkt, auf dem gerade ein Reitturnier stattfindet, ein Flugzeug zerstören. Dieses Abenteuer wollten 1,31 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sehen, was einem Marktanteil von fantastischen 6,2 Prozent entspricht. Bei den Umworbenen ließ das Interesse etwas nach, lag aber immer noch über dem Senderschnitt. Mit 0,33 Millionen jungen Zuschauern wurden 8,9 Prozent Marktanteil erzielt.Um 23.05 Uhr ging schließlich nochauf Sendung. Der Film lief bereits vor acht Tagen in der Primetime. Damals schalteten 1,44 Millionen Zuschauer ein. Doch Bond lieferte ab: 0,71 Millionen Menschen wollten die Wiederholung sehen, der Marktanteil lag bei 7,6 Prozent. In der Zielgruppe waren es noch 0,19 Millionen, die Roger Moore 8,4 Prozent Marktanteil bescherten.