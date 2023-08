Sky nennt konkreteren Premieren-Termin für «Unwanted»

TV-News

Die Drama-Serie über die Flüchtlingskatastrophe, die vom Buch „Bilal“ des Journalisten Fabrizio Gatti inspiriert ist, soll Ende dieses Jahres erscheinen. Die ersten Bilder gibt es nun zu sehen.

Nachdem Sky Deutschland Ende Juni angekündigt hatte, dass man sich aus dem Serien-Geschäft verabschieden würde, eröffneten sich zahlreiche Fragen bereits angekündigter Projekte. Manch ein Format wanderte zu anderen Sendern, wie «Babylon Berlin» zur ARD oder «kraNK» zu ZDFneo , andere wiederum waren bereits in Produktion und erblicken folglich unter der Flagge Skys das Licht der Welt. Schon im November hieß es seitens des Bezahlsenders, dass die Serie, ein Drama über die weltweite Flüchtlingskrise, den Menschenhandel und die Versuche der westlichen Welt, „illegale“ Einwander fernzuhalten, in diesem Jahr erscheinen soll. Nun nannte das Unternehmen einen konkreteren Zeitrahmen, wollte sich aber noch nicht festlegen.Die achtteilige Drama-Serie, die vom Buch „Bilal“ des Investigativ-Journalisten Fabrizio Gatti inspiriert ist und von Regisseur Oliver Hirschbiegel umgesetzt wird, soll im November Premiere 2023 in Deutschland, Österreich, Schweiz sowie in UK und Italien feiern. Stefano Bises schrieb und entwickelte die Serie unter Mitwirkung von Alessandro Valenti, Bernardo Pellegrini und Michela Straniero. Produziert wird «Unwanted» von Sky Studios in Zusammenarbeit mit Pantaleon Films und Indiana Production. Als Produzenten fungieren Dan Maag, Marco Beckmann, Patrick Zorer, Stephanie Schettler-Kohler und Sascha Rosemann, der die Vorlage des Buches von Fabrizio Gatti lieferte, sowie von Fabrizio Donvito, Benedetto Habib, Daniel Campos Pavoncelli und Marco Cohen für Indiana. Seitens Sky Studios zeichnen Nils Hartmann und Sonia Rovai verantwortlich.Gedreht wurde in mehreren Sprachen, darunter Italienisch, Englisch, Deutsch, Französisch sowie viele afrikanische Dialekte. Zum multikulturellen Cast zählen Marco Bocci, Jessica Schwarz, Dada Bozela, Hassan Najib, Jonathan Berlin, Jason Derek Prempeh, Cecilia Dazzi, Francesco Acquaroli, Barbara Auer, Sylvester Groth, Marco Palvetti, Denise Capezza, Nuala Peberdy, Samuel Kalambay, Amadou Mbow, Edward Asante Apeagyei, Reshny Massaka, Onyinye Odokoro, Massimo De Lorenzo und Scot Williams.Die Handlung von «Unwanted» spielt auf dem Kreuzfahrtschiff Orizzonte, das seinen 5.000 Passagier fünfzehn Restaurants, ein Theater, Nachtclubs, Geschäfte, Schwimmbäder und einen großzügigen Wellnessbereich bietet. Eine Stadt auf dem Wasser, unterwegs auf dem Mittelmeer, um ihre europäischen Gäste zu unterhalten und den Alltag vergessen zu lassen. Bereits in der ersten Nacht auf See holt die Urlauber auf ihrer vermeintlich unbeschwerten Reise die Realität ein, als das Schiff 28 afrikanische Migrant aus dem Mittelmeer rettet. Sie sind die Überlebenden eines Schiffbruchs, bei dem mehr als 100 Menschen ums Leben kamen. Auf ihrem Weg nach Italien und auf der Flucht vor Hunger, Krieg, Sklaverei und Verfolgung ist die Orizzonte zugleich Rettung und erster Schritt in eine Welt, von der die Migranten geträumt haben. Als die 28 Überlebenden erfahren, dass die Orizzonte zurück nach Libyen steuert – an den Ort, von dem sie geflohen sind – wird das Kreuzfahrtschiff zum Brennglas für die weltweite Flüchtlingskrise, den Menschenhandel und die Versuche der westlichen Welt, "illegale" Einwander*innen fernzuhalten. An Bord der Orizzonte prallen Menschlichkeit und Grausamkeit, Toleranz und Rassismus, Hoffnung und Trauer, Leben und schließlich Tod unausweichlich aufeinander.