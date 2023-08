BBC Studios Germany erweitert Führungsteam

Köpfe

Mit Susen Schadwinkel, Kai Krabbenhöft und Eva Holtmann hat sich das Unternehmen mit drei Führungskräften verstärkt. Letztere wird neue Fiction-Chefin.

Der deutsche Produktionsarm der BBC, BBC Studios Germany, erweitert sein Führungsteam und baut die Ambitionen auf dem deutschen Markt weiter aus. Von Bantry Bay wechselt Produzentin Eva Holtmann zu BBC Studios Germany Köln. Von dort aus wird sie ab September als Head of Fiction agieren und Scripted Geschäft leiten. Ihr Fokus soll dabei auf der Auswertung des BBC Studios Formatkatalogs sowie auf der Entwicklung von originären und lokalen Stoffen liegen. Holtmann wird dabei auf einen bereits erstklassigen Development Slate zurückgreifen können, der in den vergangenen zwei Jahren von den Executive Producerinnen Lea Gamula und Jessica Wirdemann vorantwortet wurde. Beide berichten in der neuen Struktur an Holtmann und werden gemeinsam mit ihr BBC Studios Germanys Fiction Strategie implementieren, wie es heißt.„Die Marke BBC hat für mich schon immer eine besondere Strahlkraft und steht für Qualität. Ich freue mich sehr, bei BBC Studios den Bereich Fiction in Deutschland gemeinsam mit Lea und Jessi weiterzuentwickeln“, so Holtmann über ihre neue Aufgabe. Phil Schmid, Geschäftsführer BBC Studios Germany, fügt an: „Ich freue mich sehr, dass Eva in einer so wichtigen Funktion zu unserem wachsenden Team in Köln stößt. Ihre Erfahrung, ihr Enthusiasmus und ihre produzentische Expertise erlauben es uns den nächsten strategischen Schritt im Scripted-Bereich zu tätigen. Wir untermauern damit unsere Ambitionen im deutschen Markt, in allen Genres unter eigener Flagge erstklassigen Content zu produzieren.“Weiterhin verstärkt sich BBC Studios Germany im Entertainment-Bereich unter der Führung von Markus Templin mit Susen Schadwinkel, die als Produzentin und Executive Producerin agieren wird. Nach Stationen bei Constantin Entertainment, Endemol Shine, Brainpool und RedSeven soll Schadwinkel bei BBC Studios Germany die Verantwortung für die von Sat.1 verlängerte Quizsendung, die von Jörg Pilawa moderiert wird, übernehmen. Außerdem soll sie weitere Show-Projekte realisieren und entwickeln.In der Entwicklung können Schadwinkel und Templin auf gleich noch einen erfahrenen Neuzugang zurückgreifen: Kai Krabbenhöft ist als Head of Development, Entertainment, bereits seit Mai im Amt und verantwortlich für Formatadaptionen, lokale Entwicklungsprojekte und den kreativen Austausch mit dem internationalen BBC Studios Netzwerk. Krabbenhöft arbeitet bereits seit über 20 Jahren im TV-Geschäft unter anderen bei UFA Show & Factual, Tower Productions, i&u und Endemol Shine.„Ich freue mich sehr, dass Susen und Kai mit Ihrer Erfahrung und Expertise Teil der BBC Studios Germany werden und auf die Zusammenarbeit bei allen Entertainment-Projekten und -Formaten. Gemeinsam verstärken wir uns so noch einmal signifikant in den Bereichen Development und Projektumsetzung – eine spannende Zeit für uns als Team und Firma!“, erklärt Markus Templin, Abteilungsleiter Entertainment.