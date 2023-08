Dennis Miller bleibt bis 2027 CW-Chef

US-Fernsehen

Am Montag wurde der Vertrag mit der Führungskraft verlängert.

The CW Network gab bekannt, dass es den Vertrag von Dennis Miller als Präsident bis 2027 verlängert hat. Miller war im Oktober 2022 nach der Übernahme des Senders durch die Nexstar Media Group, Inc. als Präsident zum Sender gestoßen. Seitdem haben Miller und sein Team schnell eine dynamische neue Programmstrategie bei The CW umgesetzt, indem sie hochkarätige Live-Sportveranstaltungen wie ACC College-Football und -Basketball, die NASCAR Xfinity Racing Series und LIV Golf hinzufügten und in diesem Herbst ein Primetime-Programm mit Unterhaltungsshows wie «Spencer Sisters», «Sullivan's Crossing» und «Inside the NFL» vorstellten. Bis 2025 wird der Sender mehr als 400 Stunden Sportprogramm an 48 Wochenenden ausstrahlen."Dennis hat hervorragende Arbeit geleistet, seit er die Leitung von The CW übernommen hat", sagte Perry Sook, Chairman und Chief Executive Officer von Nexstar. "Er und Brad Schwartz haben den Sender und seine Marke komplett erneuert und einen frischen, innovativen Programmansatz entwickelt, der darauf abzielt, die Zuschauerzahlen zu steigern und unseren Werbekunden, Affiliates und Vertriebspartnern einen erheblichen Mehrwert zu bieten. Als Nexstar The CW erwarb, sagten wir, dass wir den Sender für ein Fernsehpublikum betreiben wollten, und Dennis tut genau das - er hat die Art und Weise verändert, wie die Zuschauer über The CW denken, und diese Vertragsverlängerung ist wohlverdient."Zu seiner Arbeit bei The CW sagte Miller: "Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das in mich gesetzt wurde, und für die Möglichkeit, hier bei The CW weiterhin das zu tun, was ich liebe – unternehmerische Führungskräfte zu finden, die daran interessiert sind, für die Zukunft zu bauen, die Marktveränderungen zu nutzen, um neue Modelle für Unterhaltungs- und Sportprogramme zu finden, und daran zu arbeiten, ein wettbewerbsfähiges Big-5-Network zu werden. Und wir stehen erst am Anfang."