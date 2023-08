Kolumbien und Jamaika dominieren den Vormittag

Quotennews

Am Mittag erreichte die Partie zwischen Frankreich und Marokko richtig gute Werte.

Das siebte Achtelfinale stand am Dienstag um 10.00 Uhr auf dem Programm. Im australischen Melbourne trafen Kolumbien und Jamaika (1:0) aufeinander, die Südamerikanerinnen treffen im Viertelfinale auf England. Die knapp 100-minütige Partie mit Norbert Galeske als Kommentator erreichte 1,40 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und verbuchte einen Marktanteil von fabelhaften 25,2 Prozent. Bei den jungen Menschen standen dieses Mal 0,19 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil belief sich auf außergewöhnliche 19,9 Prozent.Die zweite Partie, Frankreich gegen Marokko, stand um 13.00 Uhr an. Die Partie, die von Claudia Neumann und Tabea Kemme kommentiert wurde, verfolgten 1,67 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil wurde mit 20,0 Prozent beziffert. Das 4:0-Spiel aus Adelaida in Australien sahen sich 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährige an, sodass man auf einen Marktanteil von 14,8 Prozent kam. Der Gewinner Frankreich muss gegen Australien spielen.Die halbstündige Nachrichterstattung war dann kein Hit mehr. Die Sendung aus Mainz, in der Sven Voss und Kathrin Lehmann die Highlights zeigten und Gespräche führten, sahen 1,26 Millionen und brachten mittemäßige 14,7 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen standen 0,15 Millionen auf der Uhr, sodass man auf 10,7 Prozent Marktanteil kam. Die Weltmeisterschaft wird ab Freitag fortgesetzt, dann hat Das Erste die Übertragungsrechte.