Drei lokale Serien wandern zu Paramount+

US-Fernsehen

«The Gold», «Bargain» und «Los Enviados» dürfen alle Kunden sehen.

Paramount+ gab die globalen Premierentermine für wichtige, international produzierte Originalsendungen bekannt. Die Nachricht kommt, da die internationalen Inhalte des Dienstes eine starke Performance bei Abonnenten auf der ganzen Welt verzeichnen und weiter expandieren: 85 internationale Originale wurden bereits für Paramount+ produziert, befinden sich in der Produktion oder haben grünes Licht erhalten, was den Dienst zu einem weltweit führenden Streamer macht. Diese Entwicklung folgt dem Start von Paramount Television International Studios Anfang des Jahres, der neuen internationalen Studioabteilung von Paramount Global, die sich auf die Entwicklung von erstklassigen internationalen Drehbuchinhalten konzentriert, um das Wachstum von Paramount+ zu fördern.Das britische Dramawird in allen internationalen Märkten am 14. September und in den USA am 17. September Premiere feiern; der weltweit gefeierte koreanische Krimi-Thrillerwird am 5. Oktober weltweit debütieren; und die zweite Staffel der spanischsprachigen Seriewird bis Ende des Jahres weltweit auf Paramount+ zu sehen sein, nach dem Erfolg der ersten Staffel, die in den USA bis dato die erfolgreichste spanischsprachige Serie des Dienstes war. Das britische Drama «Sexy Beast» wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht, ebenso wie die koreanischen Serien «Queen Woo» und «A Bloody Lucky Day», die in den USA, Kanada, Großbritannien, Australien, Lateinamerika, Brasilien, Italien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Österreich exklusiv auf dem Streaming-Dienst zu sehen sein werden.Tom Ryan, Präsident und Chief Executive Officer, Streaming, Paramount, sagte: "Bei Paramount+ glauben wir an die Kraft von international produzierten Inhalten, die das Engagement steigern. Wir wissen, dass es einen großen Appetit auf hochwertige Premium-Programme aus der ganzen Welt gibt, und wir freuen uns, die globale Reichweite und Expertise von Paramount zu nutzen, um eine Reihe von neuen Hits und Franchises mit weltweiter Anziehungskraft zu entwickeln."