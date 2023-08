Türkische Serien laufen jetzt in Angola, Mosambik und Kap Verde

International

SPI International erweitert die Partnerschaft mit ZAP zur Einführung von türkischen Fernsehsender Dizi.

SPI International, ein renommiertes globales Medienunternehmen, freut sich, seine Zusammenarbeit mit ZAP, einem führenden Anbieter von digitalem Satellitenfernsehen in Angola, Mosambik und Kap Verde, für den Start von Dizi bekannt zu geben. Dieser spannende Kanal wird eine große Auswahl an beliebten türkischen Serien und Dramen zeigen.ZAP-Abonnenten können nun den reichhaltigen Inhalt von Dizi mit portugiesischen Untertiteln als Teil des Mini+-Pakets genießen, das eine verlockende Auswahl an Programmoptionen bietet. Dizi strahlt eine große Auswahl an erstklassigen türkischen Serien mit beliebten Stars aus und erreicht Millionen von Haushalten weltweit.Georgina Twiss, Geschäftsführerin für Westeuropa und Afrika bei SPI International, sagte: "Wir freuen uns, Dizi den Zuschauern in Angola, Mosambik und den Kapverdischen Inseln zugänglich zu machen und auf unserer bestehenden Partnerschaft mit ZAP aufzubauen. Dieser Kanal ist eine großartige Ergänzung zur Diversifizierung unseres Inhaltsangebots über ZAP, das bereits drei andere thematische Kanäle - FightBox, Fast&FunBox und FashionBox - aus dem SPI/FilmBox-Portfolio umfasst.