The CW verliert 78 Millionen im zweiten Quartal

Wirtschaft

Nach der Übernahme läuft es noch nicht rund. Aber für Nexstar ist die Übernahme ohnehin nur ein kleines Rädchen im Getriebe.

Im Oktober jährt sich die Übernahme von The CW aus den Händen von Warner Bros. Discovery und Paramount Global. Das Management von Nexstar arbeitet fieberhaft daran, dem Unternehmen neuen Glanz zu verleihen. So werden beispielsweise keine Serien mehr von den Altgesellschaftern gekauft, um deren Studios auszulasten.Nexstar verdiente im zweiten Quartal 1,240 Milliarden US-Dollar, ein Minus von 17,4 Prozent (Vorjahresergebnis: 500,0 Millionen US-Dollar). Der Konzernumsatz betrug 1,240 Milliarden US-Dollar, das sind fünf Millionen weniger als im April, Mai und Juni 2022. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen sank von 489 auf 331 Millionen US-Dollar. The CW setzte nur noch 70 Millionen um und verbuchte einen Verlust von 78 Millionen US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 83 Millionen US-Dollar.Im Mai kündigte The CW Network sein Primetime-Programm für die Ausstrahlungsperiode 2023-2024 an, das eine strategische Mischung aus neuen und wiederkehrenden Originalserien sowie aufregenden neuen Unterhaltungsformaten enthält. "Wir freuen uns über die kurz- und langfristigen organischen Wachstumschancen von Nexstar, da wir unser Portfolio an lokalen und nationalen Medienwerten weiter ausbauen. Unsere Plattform bietet eine landesweite Reichweite mit mehr lokaler Aktivierung als jeder andere große Sendernetzeigentümer“, sagte Perry A. Cook, CEO von Nexstar.„Nach Quartalsende hat The CW Vereinbarungen zur Übertragung von ACC-Football und -Basketball ab September 2023 sowie der NASCAR Xfinity Series ab 2025 abgeschlossen, die das Zuschauer- und Umsatzwachstum des CW-Ökosystems beschleunigen sollen", so Cook weiter. Los geht es mit der Atlantic Coast Conference am Samstag, den 9. September, mit der Partie Cincinnati Bearcats - Pittsburgh Panthers, die um 18.30 Uhr angesetzt wird. Eine Woche wird das Football-Spiel zwischen Virginia Military Institute Keydets gegen NC State Wolfpack schon um 14.00 Uhr angepfiffen. Die College-Liga der Ostküste startet mit Basketball erst im November durch.