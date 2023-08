Zehn neue Folgen von «Tough Love»

US-Fernsehen

HGTV hat eine neue Staffel der Show mit Hilary Farr angekündigt.

In der zweiten Staffel der HGTV-Seriewird eine neue Reihe unzufriedener Hausbesitzer von Hilary Farr ein Löffelchen voller liebegemeinter Strenge erhalten, um ihre Probleme mit dem Haus zu lösen. In den zehn neuen Episoden wird die beliebte Innenarchitektin, die vor allem für ihre Renovierungen in «Love It or List It» bekannt ist, Familien bei ihren unzulänglichen Wohnverhältnissen mit ihrem unverkennbaren Witz, ihrer sachlichen Herangehensweise und ihren cleveren Designentscheidungen helfen, ihre Wohnung und ihr Leben in Ordnung zu bringen.In jeder Folge wird Hilary einen Hausbesuch machen, um den Problemen ihrer Kunden auf den Grund zu gehen und kreative Designlösungen zu finden, um das Beste aus ihrem Zuhause zu machen. Der Startschuss fällt am Montag, den 4. September, um 21.00 Uhr. «Tough Love» mit Hilary Farr wird von Balthazar Entertainment produziert.In der ersten Episode wird Hilary einer gemischten Familie in Raleigh, North Carolina, dabei helfen, ihre Junggesellenbude in ihr Zuhause für immer zu verwandeln. Mit einem satten Budget von 200.000 Dollar wird Hilary den unübersichtlichen Grundriss des Hauses und die veralteten Räume in Ordnung bringen, um einen Raum zu schaffen, der mehr Fluss und Funktion für die wachsende Familie bietet, um in Harmonie zusammenzukommen.