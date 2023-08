«Fixer Upper» muss weichen

TV-News

Ende August startet sixx die dritte Staffel von «Making it Home».

Am Samstag, den 26. August, übernimmt die Renovierungssendungden Sendeplatz von «Fixer Upper». Der Frauensender sendet um 17.20 Uhr zunächst eine einstündige Wiederholung aus den vorherigen Jahren. Ab 18.20 Uhr sind dann zwei neue Episoden aus der dritten Staffel eingeplant.Wohnträume werden von Kortney Wilson und Kenny Brain in «Making It Home» verwirklicht. Das Renovieren und Dekorieren von Häusern ist ihre große Leidenschaft. Dabei haben sie es manchmal mit echten Bruchbuden zu tun. Gemeinsam mit ihren Kunden erarbeiten sie ein individuelles Konzept und lassen heruntergekommene Eigenheime in neuem Glanz erstrahlen.Andy und Benjamin haben im Auftakt der dritten Staffel endlich ihr Traumhaus in ihrer Wunschgegend gekauft. Die beiden haben bereits Erfahrung mit Renovierungsarbeiten und beschließen, sich von Experten helfen zu lassen. Generell möchte das Paar die Wohnräume stilvoll einrichten. Während des Umbaus stellen Kortney und Kenny fest, dass das Geld knapp wird. Kann das Profiteam die Vorstellungen von Andy und ihrem Mann umsetzen?