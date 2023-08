Jetzt kommt auch «Die Halloween-Braut»

TV-News

Am 1. September strahlt ProSieben Maxx ein weiteres Special zu «Detektiv Conan» aus.

«Detektiv Conan: Lovestory im Polizeihauptquartier – Am Abend vor der Hochzeit» feiert am 25. August Deutschlandpremiere, eine Woche später steht schon der Filmauf dem Programm. Zwischen 20.15 und 22.30 Uhr setzt ProSieben Maxx auf das Fernsehspecial, das von Takahiro Okura geschrieben wurde.Vor dem Polizeipräsidium kommt es zu einem Bombenanschlag, bei dem auch Conan und seine Freunde anwesend sind. Das Opfer trägt eine Visitenkarte von Inspektor Jinpei Matsuda bei sich – dieser ist jedoch bereits vor drei Jahren bei einem ähnlichen Attentat ums Leben gekommen. Was hat der Fall von damals mit den erneuten Explosionen zu tun? Conan nimmt die Ermittlungen auf.Im Anschluss macht ProSieben Maxx mitweiter. Fünf neue Free-TV-Premieren sind geplant. Um 00.45 Uhr läuft das Finale mit dem Titel „Die Lichter im Himmel sind Sterne“. Im Weltall kommt es zur entscheidenden Schlacht zwischen Team Dai Gurren und den Antispiralen: Das Schicksal der Erde steht auf dem Spiel, weswegen Simon und seine Leute alles geben, um den Feind endgültig zu besiegen.