«The Fall of the House of Usher» startet im Oktober

US-Fernsehen

Der Streamingdienst hat ein neues Format von dem «The Haunting of Hill House»-Macher.

Am Donnerstag, den 12. Oktober 2023, kommt die achtteilige Miniserievon Mike Flanagan, dem Schöpfer von «The Haunting of Hill House» und «Midnight Mass», einer verruchten Horrorserie, die auf den Werken von Edgar Allan Poe basiert.Die skrupellosen Geschwister Roderick und Madeline Usher haben Fortunato Pharmaceuticals zu einem Imperium aus Reichtum, Privilegien und Macht aufgebaut. Doch die Geheimnisse der Vergangenheit kommen ans Licht, als die Erben der Usher-Dynastie durch die Hand einer mysteriösen Frau aus ihrer Jugend zu sterben beginnen."Es ist auf die bestmögliche Weise verrückt. Es hat eine Menge sehr dunklen Humor, aber es berührt auch die Seele“, teilte Darstellerin Carla Gugino mit. "Es gibt ein fantastisches, übernatürliches Element in der Geschichte, und sie ist die Manifestation davon. Man könnte sagen, sie ist die Vollstreckerin des Schicksals oder die Vollstreckerin des Karmas."