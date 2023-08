«Academy of Country Music Honors» läuft im September

US-Fernsehen

Die vierfache ACM-Award-Gewinnerin Carly Pearce wird im dritten Jahr in Folge die Zeremonie moderieren.

Die 16. jährlichekehrt für ein zweites Jahr zu FOX zurück und wird am Montag, den 18. September um 20.00 Uhr ausgestrahlt, um Country-Superstars auf den Sender zu bringen. Das All-Star-Event, das als "die beliebteste Nacht der Country-Musikindustrie" bezeichnet wird, wird mehrere besondere Preisträger auszeichnen, darunter den ACM Triple Crown Award-Gewinner Chris Stapleton, die ACM Poet's Award-Gewinner Clint Black, Mary Chapin Carpenter und K.T. Oslin, den ACM International Award-Gewinner Kane Brown und den ACM Icon Award-Gewinner Tim McGraw.Die vierfache ACM-Award-Gewinnerin Carly Pearce wird zum dritten Mal die Zeremonie moderieren. Pearce wird die Bühne auch mit einer musikalischen Darbietung schmücken. Während des mit Stars gespickten Abends mit Live-Musik und Ehrungen wird das Publikum weitere Auftritte von ikonischen Künstlern der Country-Musik erleben, darunter der ACM Lift Every Voice Award-Gewinner BRELAND, der ACM Award-Gewinner Chris Janson, das 12-fache ACM Award-Gewinner-Trio Lady A, der 15-fache ACM-Award-Gewinner und 2018 ACM Entertainer of the Year Keith Urban, die dreifache ACM-Award-Gewinnerin Trisha Yearwood, die vierfache ACM-Award-Nominierte Brandy Clark, der achtfache ACM-Award-Nominierte Jordan Davis, das für den ACM-Award nominierte Duo The War And Treaty, der für den ACM-Award nominierte Bailey Zimmerman sowie Emily Shackelton, Anne Wilson und viele mehr. Die vollständige Besetzung des FOX-Primetime-Specials wird in den kommenden Wochen bekannt gegeben."Wir sind begeistert, ein zweites Jahr mit FOX zusammenzuarbeiten, um einen der beliebtesten Abende unserer Branche, gefüllt mit emotionalen Ehrungen und unvergesslichen Auftritten, zur Hauptsendezeit ins Fernsehen zu bringen", sagte Damon Whiteside, CEO der Academy of Country Music. "Die außergewöhnlichen Preisträger und Interpreten der «Academy of Country Music Honors Show» werden den Musikfans im ganzen Land einen außergewöhnlichen Abend mit Non-Stop-Unterhaltung bieten und ein unbestreitbares Highlight für unsere Country Music Community in diesem Herbst sein.""Die Wiedereinführung dieser jährlichen Feier der Ikonen und All-Stars der Country-Musik verspricht, das FOX-Publikum mit seinen außergewöhnlichen Darbietungen und bewegenden Ehrungen erneut zu fesseln", sagte Allison Wallach, President of Unscripted Programming bei FOX Entertainment. "Das talentierte Team der Academy of Country Music hat sich selbst übertroffen, indem es ein unglaubliches Line-up von Künstlern zusammengestellt hat, die die Country-Fans während eines sicherlich unvergesslichen Abends unterhalten und inspirieren werden."