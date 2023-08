Erster «Lawman: Bass Reeves»-Teaser

US-Fernsehen

Paramount+ trommelt für die neue Serie des «Yellowstone»-Masterminds.

Paramount+ hat mit einem Teaser einen Vorgeschmack auf die mit Spannung erwartete Originalserieveröffentlicht. In der Anthologie-Serie, die bald Premiere feiert, spielen der ausführende Produzent und Emmy- und Golden-Globe-Preisträger David Oyelowo, Lauren E. Banks, Forrest Goodluck, Barry Pepper, Demi Singleton, Ehren-Oscar-Preisträger Donald Sutherland und der Emmy- und Golden-Globe-Preisträger Dennis Quaid mit. Die achtteilige Staffel wird von MTV Entertainment Studios, 101 Studios, Sheridans Bosque Ranch Productions und Oyelowos Yoruba Saxon exklusiv für Paramount+ produziert und von dem für den Academy Award nominierten Taylor Sheridan produziert und von dem ausführenden Produzenten und Showrunner Chad Feehan für das Fernsehen entwickelt.«Lawmen: Bass Reeves» wird die legendären Gesetzeshüter und Outlaws des Wilden Westens zum Leben erwecken. Reeves (Oyelowo), bekannt als der größte Held der amerikanischen Geschichte, arbeitete in der Zeit nach dem Wiederaufbau als Bundespolizist im Indianerterritorium und nahm über 3.000 der gefährlichsten Verbrecher gefangen, ohne jemals verwundet zu werden. Gesetzeshüter: Bass Reeves ist eine Anthologieserie, die in weiteren Folgen auch andere berühmte Gesetzeshüter und Gesetzlose, die die Geschichte beeinflusst haben, zeigen wird.Zur Besetzung gehören außerdem Shea Whigham und Garrett Hedlund als Gaststars sowie in wiederkehrenden Rollen Joaquina Kalukango, Lonnie Chavis, Grantham Coleman, Tosin Morohunfola, Dale Dickey, Rob Morgan, Ryan O'Nan, Margot Bingham Mo Brings Plenty, Justin Hurtt-Dunkley und Bill Dawes. Neben Sheridan, Feehan und Oyelowo wird die Serie auch von David C. Glasser, Jessica Oyelowo, David Permut, Christina Alexandra Voros, Ron Burkle, Bob Yari und David Hutkin produziert.