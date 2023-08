RTL schreibt nächstes Eintracht-Kapitel

TV-News

Der Kölner Sender zeigt das Play-off-Heimspiel von Eintracht Frankfurt zur UEFA Europa Conference League.

RTL hat drei Wochen vor dem Start der Play-off-Runde der UEFA Europa Conference League, bei der Eintracht Frankfurt als einziger deutscher Teilnehmer an den Start geht, angekündigt, dass man das Heimspiel des Europa-League-Siegers 2022 live übertragen wird. Es ist das entscheidende Rückspiel am 31. August, das Hinspiel findet eine Woche zuvor am Donnerstag, den 24. August statt.Wer der Gegner des Teams von Neu-Trainer Dino Toppmöller sein wird, steht noch nicht fest. Zur Auswahl stehen Hapoel Beer Sheva aus Israel und dem bulgarischen Hauptstadtclub PFC Levski Sofia, am heutigen Donnerstag und in der kommenden Woche in der dritten Qualifikationsrunde aufeinandertreffen. RTL überträgt das Spiel am 31. August ab 20:15 Uhr, der Anstoß erfolgt um 20:30 Uhr.Für RTL ist es die erste Übertragung eines Frankfurt-Spiels seit dem UEFA Super Cup 2022 gegen Real Madrid. Zuvor begleitete der Kölner Sender den hessischen Traditionsverein durch die K.o.-Phase der UEFA Europa League, die mit dem Triumph der Elf von Oliver Glasner in Sevilla endete. Damals verfolgten fast zehn Millionen Zuschauer das Finale gegen die Glasgow Rangers, das erst im Elfmeterschießen entschieden wurde. RTL freute sich damals über fast 64 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.