Rundschau

Die Fernsehserie «Only Murders in the Building» kehrte zu Disney+ zurück. Die Serie «37 Sekunden» bekommt ebenfalls viel Aufmerksamkeit.

«Only Murders in the Building» (Staffel 3 seit 8. September bei Disney+)

«37 Sekunden» (seit 4. August in der ARD Mediathek)

«White Wall» (seit 3. März in der arte Mediathek)

«High School Musical: The Musical: The Series» (Staffel 4 seit 9. August bei Disney+)

«Everyone but us» (seit 28. Juli in der ARD Mediathek)

In Staffel 3 ermitteln Charles, Oliver und Mabel (gespielt von Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez) in einem Mordfall hinter den Kulissen einer Broadway-Show. Ben Glenroy (Paul Rudd) ist ein Hollywood-Actionstar, dessen Broadway-Debüt durch seinen vorzeitigen Tod abgebrochen wird. Mit Hilfe seines Co-Stars Loretta Durkin (Meryl Streep) stürzt sich das Trio in seinen bisher schwierigsten Fall, während Regisseur Oliver verzweifelt versucht, seine Show wieder auf die Beine zu stellen. Vorhang auf!Der Rockmusiker Carsten (Jens Albinus) bereitet sich auf eine Comeback-Tour vor. Bei seiner Geburtstagsfeier, die seine frisch verheiratete Tochter Clara (Emily Cox) und seine zweite Ehefrau Maren (Marie-Lou Sellem) für ihn ausrichten, taucht ein unerwarteter Gast auf: Leonie (Paula Kober), Claras beste Freundin. Die 32-jährige Sängerin hatte, was niemand weiß, eine leidenschaftliche Affäre mit dem Mittfünfziger, dessen poetisch-politische Musik sie seit Kindertagen liebt. Obwohl beide wissen, dass es vorbei ist, kommen sie sich mit aufgeladener Leidenschaft noch einmal nahe. Leonie möchte aber keinen Sex, doch Carsten übergeht ihr aus seiner Sicht nicht eindeutiges „Nein“. Als sie ihrer Freundin das verstörende Erlebnis – ohne Namen oder Ort zu nennen – schildert, ist es für Clara eine klare Vergewaltigung.In Nordschweden wird eine geheimnisvolle weiße Wand aus unbekanntem Material in den Tiefen des größten Atommülllagers der Welt entdeckt. Dieses Ereignis erschüttert und spaltet das kleine Team, das in der Umgebung lebt und arbeitet. Ein spannender Fantasy-Thriller, der die Zukunft der Menschheit infrage stellt.Es ist Abschlussjahr und die Wildcats bereiten sich auf eine Bühnenproduktion von «High School Musical 3: Senior Year» vor, wenn Disney kommt, um in der vierten und letzten Staffel den Film «High School Musical 4: The Reunion» an ihrer Schule zu drehen.Ola (Björn Gustafsson) und Hilma (Alba August) sind ein glückliches Paar, wollen aber unbedingt Kinder. Doch ihre Bemühungen mit Fruchtbarkeitsbehandlungen und Samenspendern waren erfolglos. Umgeben von Freunden mit glücklichen Familien wachsen ihre Sorgen, niemals Eltern zu werden. Ständige Fragen wohlmeinender Freunde und Verwandter verstärken ihre Frustration. Der Druck von allen Seiten lässt ihre Beziehung immer stressiger werden. Doch in ihrer tiefsten Verzweiflung entdecken sie eine tiefere Ebene ihrer Liebe, die ausreicht, um weiterzumachen.