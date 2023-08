VOD-Charts

Die Disney+-Serie «Secret Invasion» mit Samuel L. Jackson ist seit Ende Juli vollständig abrufbar. Das schlägt sich endgültig auf die Streamingzahlen nieder.

Nachdem in der vergangenen Woche die Abrufzahlen der zehn beliebtesten Titel in die Höhe geschnellt waren, zeigt sich das Feld in dieser Woche etwas gemäßigter. Gleich vier Titel fielen unter die Zwei-Millionen-Marke. Den Anfang machte. Die langjährige Krankenhaus-Serie belegte mit 1,47 Millionen Abrufen den zehnten Platz.Zum ersten Mal in diesem Jahr kehrtein die Top10 zurück, was wohl mit der nahenden zehnten und finalen Staffel zusammenhängen dürfte. Die ersten 16 Episoden feiern am morgigen Samstag, 12. August, bei Netflix Premiere. Im Vorfeld wollten sich wohl einige Zuschauer mit der Krimi-Serie vertraut machen, sodass 1,78 Millionen Aufrufe gezählt wurden. Mit 1,90 Millionen generierten Klicks reihte sich die Animationsserieauf Rang acht ein. Der herausragende Spitzenreiter der Vorwoche,, musste sich zwischen dem 4. Und 10. August mit 1,93 Millionen Views und Platz sieben begnügen.Neben «The Blacklist» erfassten die Marktforscher von Goldmedia ein weiteres Comeback. Der Netflix-Hitdurfte sich über ein Zwischenhoch mit einer Reichweite von 2,07 Millionen freuen. Erneut mit dabei istund macht im Vergleich zur Vorwoche etwas Boden gut. Die Sehbeteiligung stieg um runde eine halbe Million auf 2,59 Millionen, was in der 32. Kalenderwoche dem fünften Platz entsprach. Rang vier ging anmit 2,70 Millionen Abrufen.Amazon hat weiterhin großen Erfolg mit. Das Coming-of-Age-Drama knackte die Drei-Millionen-Marke und reihte sich mit 3,09 Millionen Klicks auf dem dritten Platz ein. Silber geht an die Mystery-Serievon Netflix , die 3,27 Millionen Mal gestreamt wurde. Gewinner der Woche wurde allerdings Disney+ mit der Marvel-Serie, die seit Ende Juli vollständig verfügbar ist. In den vergangenen sieben Tagen erreichte der Titel 5,12 Millionen Abrufe. Die drei größten Player auf dem Markt grüßen damit gemeinsam vom Treppchen.