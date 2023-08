«Ancient Empires» startet Anfang September

US-Fernsehen

Der Fernsehsender hat von Ample Entertainment eine siebenstündige Miniserie produzieren lassen.

History wird mitein neues Fernsehereignis präsentieren, das in drei aufeinanderfolgenden Nächten am Montag, den 4. September, Dienstag, den 5. September und Mittwoch, den 6. September um 20 Uhr ausgestrahlt wird. Die siebenstündige Miniserie, die von Ample Entertainment in Zusammenarbeit mit GroupM Motion Entertainment produziert wird, erforscht die Grundlagen der größten Reiche aller Zeiten und die unglaublichen Geschichten der drei legendären Herrscher, die unglaubliche Macht anhäuften und die Welt veränderten. Der erste Abend beginnt mit Alexander dem Großen, gefolgt von Julius Cäsar und Kleopatra.Während ihr Leben und ihr Vermächtnis bis heute weiterleben, wurden ihre Geschichten noch nie auf diese Weise erzählt. «Ancient Empires» wird ein neues Licht auf die Art und Weise werfen, wie sich die Geschichte an Alexander den Großen, Julius Cäsar und Kleopatra erinnert - mit außergewöhnlichen, dramatischen Erzählsequenzen und explosiven, erstklassigen Kampfszenen sowie aufschlussreichen Experteninterviews und den neuesten Erkenntnissen der zeitgenössischen Wissenschaft. Um zu überleben und erfolgreich zu sein, mussten sie strategisch, rücksichtslos und charmant sein. Jede Episode schildert den Aufstieg des Herrschers zu Einfluss und erstaunlicher Macht sowie die Ereignisse und Entscheidungen, die schließlich zu seinem Fall führten.Zu den Experteninterviews gehören die mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Biografin und Historikerin Stacy Schiff, der pensionierte Vier-Sterne-General Stanley McChrystal, der ehemalige Oberste Alliierte Befehlshaber der NATO General Wesley Clark, die pensionierte Generalmajorin Marcia Anderson, die erste afroamerikanische Frau, die diesen Rang erreicht hat, sowie die renommierte Klassikerin und Kleopatra-Expertin Dr. Shelley Haley, um nur einige zu nennen.