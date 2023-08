Primetime-Check

Wie hoch fiel der Marktanteil für den Kabel-Eins-Film «Eraser» aus? Wie viele Prozentpunkte konnte «Undercover Boss» bei RTL einfahren?

Die öffentlich-rechtlichen Sender machten das Rennen unter sich aus. Das ZDF trumpfte mit der Wiederholung vonauf und holte 5,05 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil wurde auf fantastische 22,5 Prozent beziffert. 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten für 5,8 Prozent in dieser Zuschauergruppe.undsicherten sich ab 21:45 Uhr noch 3,73 und 1,59 Millionen Zuschauer sowie 17,2 und 11,2 Prozent. Beim jungen Publikum standen 5,9 und 6,1 Prozent auf der Uhr.Das Erste kam mit der Übertragung des DFB-Pokal-Spiels auf 3,15 Millionen Zuschauer, was 16,1 Prozent nach sich zog. Der Kölner Sieg in der Verlängerung gegen Osnabrück bescherte der blauen Eins 0,69 Millionen 14- bis 49-jährige Seher und tolle 18,0 Prozent. Die verkürzte-Sendung in der Halbzeitpause informierte 2,59 Millionen Interessierte und kam auf Marktanteile von 11,1 respektive 13,6 Prozent.Stärkster Privatsender wurde RTL, der mit1,14 Millionen Menschen unterhielt. In der Zielgruppe kam die Wiederholung aus dem Vorjahr auf 8,8 Prozent.war ab 22:15 Uhr von 0,98 Millionen gefragt, der Marktanteil sank auf 7,0 Prozent. VOX brachte es mitauf 0,90 Millionen Zuschauer, das Auswandererformat musste sich mit 8,5 Prozent begnügen – für VOX ein guter Wert, allerdings bewegte sich «Goodbye Deutschland!» damit deutlich unter dem Niveau der vergangenen Wochen.Sat.1 verbuchte mit dem Spielfilm0,78 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 6,9 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen.erreichte danach 0,31 Millionen und 4,8 Prozent. Die US-Serienundlockten 0,58 und 0,57 Millionen Zuschauer zu ProSieben. Es wurden Marktanteile von 6,0 und 5,5 Prozent beim werberelevanten Publikum gemessen. Zwei-Folgen sorgten ab 22:12 Uhr für 0,45 und 0,40 Millionen Zuschauer sowie 4,3 und 5,8 Prozent Marktanteil.RTLZWEI fuhr mit0,58 Millionen Zuschauer und 4,5 Prozent ein,kamen ab 22:19 Uhr auf 0,45 Millionen und 4,6 Prozent. Kabel Eins zeigte den Action-Filmvor 0,69 Millionen Zuschauer. Um 22:37 Uhr folgte das Begleitprogramm, das 0,34 Millionen nicht verpassen wollten. Die Marktanteile bewegten sich bei 3,1 und 3,4 Prozent.