Deutliches Minus für «Grill den Henssler - Sommer-Special»

Gerade in den letzten Wochen und Monaten hatte es VOX an Sonntagen nicht immer einfach. Oft waren die Formate des Vorabends deutlich besser als die Primetime. Doch nicht mit «Grill den Henssler - Sommer-Special».

In der Vorwoche dominierte der Start vom «Grill den Henssler - Sommer-Special» den VOX-Sonntag. Starke 1,44 Millionen Zuschauer sorgten für gute 6,6 Prozent am Markt, die Zielgruppe wusste mit 0,52 Millionen Umworbenen und stolzen 11,4 Prozent zu gefallen. Und die Koch-Show vor Live-Publikum kann den Hype am Leben halten, zumindest ein wenig. Gestern folgten 1,17 Millionen Zuschauer dem Küchen-Spektakel, der Marktanteil belief sich so auf 5,9 Prozent. Prunkstück des Abends blieb erneut die klassische Zielgruppe, hier holten 0,34 Millionen Werberelevante gute 8,4 Prozent am entsprechenden Markt.Mit dieser sicherlich noch überzeugenden Primetime macht es sich VOX nicht einfach. Auf der einen Seite hält die Primetime gute Werte, auf der anderen Seite geht einiges aus dem ersten Auftritt verloren. Wie schlägt sich der Vorabend? Die Doppelfolgeab 18:10 Uhr bleibt gewohnt quotenstark, wenn auch schlechter als zuletzt. Es folgten 0,62 und 0,93 Millionen Zuschauer, die Marktanteil lagen so bei 4,3 und 5,0 Prozent. Die Zielgruppe war schon im Vorlauf der Primetime recht ordentlich vertreten, es verweilten 0,13 und 0,26 Millionen Umworbene. So lagen die Marktanteile bei 5,4 und 7,6 Prozent.sicherte sich im Vorlauf mit 0,53 Millionen Zuschauern einen ebenfalls ordentlichen Auftritt, die 14- bis 49-Jährigen konnten mit 0,10 Millionen definiert werden. So ergaben sich Marktanteile von 4,6 und 5,2 Prozent.