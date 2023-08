Aus Super RTL wird RTL Super  aber nur in der Primetime

TV-News

Zuletzt hieß es, dass der Kindersender in RTL Super umbenannt wird. Dazu kommt es aber nur teilweise.

Vor einem Jahr und elf Monaten hat RTL Deutschland seinen Markenauftritt im Fernsehen vereinheitlicht und einigen Spartensender einen neuen Anstrich verpasst. Aus RTLplus wurde aufgrund des Streamingdienstes RTL up, um Verwechslungen entgegenzuwirken. VOX , Nitro und ntv hingegen behielten ihre Identität, auch der Kindersender Super RTL wartet weiterhin auf seinen Wandel. Eigentlich sollte auch hier eine Umbenennung erfolgen. Zuletzt hieß es auch, dass diese kommen werden und aus Super RTL ab dem 15. August RTL Super werden würde – zum Zwecke der Vereinheitlichung und um die Dachmarke RTL noch mehr in den Vordergrund zu stellen.Dazu kommt es nun aber nur teilweise. Wie der Kölner Sender dem Branchendienst ‚Meedia‘ bestätigte, handelt es sich bei der Umbenennung zunächst nur um eine Anpassung des Sendernamens in der Primetime. „Ab Dienstag wird die Super RTL Primetime-Schiene (ab 20:15 Uhr) RTL Super heißen. Das neue Logo wird auch in Social Media und auf der Website sichtbar. Super RTL bleibt als Sendername bestehen und klammert weiterhin Daytime und Primetime. Programmlich setzen wir die bisherige sehr erfolgreiche Strategie in der Primetime des Senders fort“, wird ein RTL-Sprecher in dem ‚Meedia‘-Bericht zitiert.Ob es sich bei der nun angekündigten partiellen Umbenennung um einen Rückzieher des Senders oder um vorab kursierende Falschmeldung handelte, ist nicht überliefert. RTL Deutschland musste in den Sozialen Medien jedenfalls einiges an Häme für den Worttausch innerhalb des Namens einstecken.