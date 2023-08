Mauer Start für Amira Pochers Show

Quotennews

Im Anschluss punktete auch Marcel Remus mit seinen Mallorca-Immobilien.

VOX hat die englische Fernsehshowvon Channel 4 und Fremantle übernommen. Der Sender zeigte am Dienstagabend um 20.15 Uhr die Sendung, die von Amira Pocher moderiert wird. Im Mittelpunkt standen alleinstehende Eltern, die in einer Villa in Griechenland mit anderen Singles flirten durften. Die Kinder der Protagonisten sahen dabei live zu.Der Auftakt lief vor nur vor 0,50 Millionen Fernsehzuschauern ab drei Jahren, 2,3 Prozent der Zuschauer sahen die Teilnehmer Viktor und Gudrun plaudern. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern sicherte sich VOX lediglich 0,18 Millionen, die die erste von acht Ausgaben sahen. Bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichneten die Kids Philipp, Sarina, Michelle, Melina, Aimée, Nina und Norman 4,2 Prozent. Das Format ist schon jetzt ein Flop.Ab 22.15 Uhr sendete VOX . Remus und seine Bekannte vermittelten zahlreiche Villen auf der Sonneninsel Mallorca und bekam 0,42 Millionen Zuschauer und 2,8 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen standen 0,10 Millionen auf der Uhr, der Sender kann sich über 3,4 Prozent freuen. Eine-Ausgabe aus dem Jahr 2021 fuhr am späten Abend noch 0,28 Millionen Zuschauer ein, bei den jungen Menschen waren 3,3 Prozent Marktanteil möglich.