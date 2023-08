«Sturm der Liebe»: ARD hebt Geoblocking auf

TV-News

Fans der Serien können nun weltweit auf die tägliche Telenovela zugreifen.

Gute Nachrichten in der Urlaubs-Saison für alle Fans der ARD-Telenovela. Der öffentlich-rechtliche Senderverbund gab am Mittwoch bekannt, dass man das Geo-Blocking der täglichen Nachmittagsserie aufgehoben habe, sodass «Sturm der Liebe» weltweit über die ARD-Mediathek gestreamt werden kann.Die Folgen der Bavaria-Fiction-Produktion sind jeweils ab einem Tag vor der linearen Ausstrahlung im Ersten für sechs Monate in der ARD-Mediathek abrufbar. Im Ersten laufen die Folgen immer nachmittags um 15:10 Uhr. Dort werden sie auch noch einige Zeit laufen, zuletzt wurde die Sendung für zwei weitere Staffeln verlängert. Auch international ist «Sturm der Liebe» erfolgreich und wurde von Bavaria Media in mehr als 25 Länder verkauft, unter anderem an den ORF in Österreich und an Mediaset in Italien.„Wir schätzen unsere treuen und zahlreichen Fans im In- und Ausland. Umso mehr freuen wir uns, eine Alternative gefunden zu haben, so dass «Sturm der Liebe» auch außerhalb Deutschlands wieder gesehen werden kann“, freut sich Produzent Marcus Ammon.