US-Fernsehen

Der Nachrichtensender erweitert sein Nachrichtenprogramm durch eine Vielzahl an Sendungen und neuer Moderatoren.

http://www.quotenmeter.de/pics/cnn/logo/cnn_2015_logo.jpgDer Fernsehsender CNN gab heute ein umfassendes Programm bekannt, das neue Nachrichtensprecher und Sendungen für den Morgen, den Tagesverlauf, die Primetime und das Wochenende umfasst. Zu den Moderatoren gehört Abby Phillip, die eine neue Primetime-Show aus New York moderiert, in welcher die wichtigsten Ereignisse des Tages verfolgt werden. Auch Laura Coates, Autorin der Bestsellerliste der New York Times, Chef-Gerichtsreporterin und SiriusXM-Moderatorin, moderiert eine neue Primetime-Show. Bei dieser sucht sie das Gespräch mit Nachrichtenmachern, Meinungsführern und wichtigen Persönlichkeiten, um rechtliche, soziale, politische und kulturelle Geschichten anschaulich zu präsentieren. Im Herbst debütiert eine Show, die den Fokus auf Menschen und Ereignisse legt, die die Kultur prägen. Gayle King und Charles Barkley werden diese moderieren.Derist eine Berichterstattung von Kasie Hunt am Morgen, die die drei Präsidentschaftswahlen und die Abläufe in Washington abdeckt. Bei der Sendungwird sich Phil Mattingly Poppy Harlow als Co-Moderator anschließen. Pamela Brown wird zukünftig eine neue Show aus Washington moderieren, die sich auf die relevanten Themen des Tages konzentriert. Am Wochenende wird Victor Blackwell eine frische Perspektive auf die Nachrichten der Woche bieten, insbesondere auf Geschichten aus der PoC-Community, die die gesamte Gesellschaft beeinflussen. Er wird jeden Samstagmorgen live aus Atlanta senden. Zusätzlich Wird Chris Wallace ein neues wöchentliches Programm moderieren, zusätzlich zu, das eine temporeiche, provokante Runde einiger Reporter und Kommentatoren präsentiert, um aktuelle Nachrichten zu erklären. Daneben werden die neusten Entwicklungen zum Präsidentschaftsrennen 2024 diskutiert.Zudem wird Christiane Amanpour ihre Perspektive und Erfahrungen als internationale Chefredakteurin von CNN sowohl auf globale als auch auf US-Geschichten einbringen und die Welt den CNN-Zuschauern näherbringen. Manu Raju wird weiterhin den Kongress abdecken und zusätzlich auch die Sonntagsausgabe vonmoderieren. Zuletzt konzentriert sich Alisyn Camerota auf die Berichterstattung für die Langformat-Einheit von CNN, insbesondere auf kommende Episoden von„Eines der Hauptunterscheidungsmerkmale von CNN ist unser umfangreicher Kader an erfahrenen Journalisten, Reportern und Geschichtenerzählern“, wird das Führungsteam von CNN Worldwide, Amy Entelis, David Leavy, Virginia Moseley und Eric Sherling, in einer Mitteilung zitiert. „Viele kamen schon früh in ihrer Karriere zu CNN und sind im Laufe der Jahre mit dem Netzwerk gewachsen. Sie sind außergewöhnlich talentiert und teilen die gleiche CNN-Sensibilität: Vielseitigkeit, Entschlossenheit und eine neugierige und einfühlsame Herangehensweise an die Berichterstattung. Indem wir die Bandbreite und Tiefe unseres Programmangebots über mehrere Tagesabschnitte hinweg erweitern, stärken wir unsere Berichterstattungsexzellenz im gesamten Programm, steigern unsere Fähigkeit, großartige Geschichten plattformübergreifend zu erzählen, und verdoppeln die Position von CNN als vertrauenswürdigster Name in der Nachrichtenbranche.“