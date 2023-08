«Drag Race Germany» geht im September an den Start

TV-News

Paramount+ hat den Start einer deutschen Version des US-amerikanischen Erfolgsformats «RuPaul’s Drag Race» angekündigt. Demnach erfolgt die Premiere vonam 5. September auf dem Streamingdienst. Das Pendant zu Moderator RuPaul bildet hierzulande die Autorin, Podcasterin und Moderatorin Barbie Breakout, die in der Drag-Community als Ikone gilt. Als Co-Moderator fungiert Unternehmer, Aktivist und Performer Gianni Jovanovic.Bei «Drag Race Germany» treten Drag Queens aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz in verschiedenen Challenges rund um Schauspiel, Mode, Comedy und mehr gegeneinander an, um die nächste Drag-Ikone zu werden und den Hauptgewinn zu ergattern. Dabei werden sie von einer Jury bewertet, zu der neben Breakout und Jovanovic auch Dianne Brill dauerhaft gehören. Die Teilnehmer sind Yvonne Nightstand, Victoria Shakespeare, Tessa Testicle, Pandora Nox, Nikita Vegas, The Only Naomy, Metamorkid, Loreley Rivers, Léle Cocoon, Kelly Heelton und Barbie Q.Paramount+ veröffentlich «Drag Race Germany» in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ausserhalb des deutschsprachigen Raums gibt es die Show weltweit auf WOW Presents Plus zu sehen.