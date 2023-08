Quotencheck

Die gebürtige Entertainerin aus Ludwigshafen am Rhein ist seit Herbst 2015 bei RTLZWEI unter Vertrag.

Bereits vor dem Start der neuen-Staffel wurde der Presse mitgeteilt, dass die aus Ludwigshafen am Rhein stammende Entertainerin von RTLZWEI zu VOX wechselt. Doch bevor die neuen Episoden produziert werden, startete ihr Heimatsender die finale Staffel.Für die Abschiedsstaffel hatten die Verantwortlichen zehn Episoden gedreht. Los ging es am Mittwoch, den 21. Juni, mit gleich zwei Abenteuern. Die erste Folge stand um 20.15 Uhr an und holte 0,63 Millionen Fernsehzuschauer, die für 2,9 Prozent Marktanteil standen. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern sicherte man sich 0,26 Millionen und gute 6,2 Prozent. In der zweiten Stunde waren schon 0,73 Millionen Menschen dabei, der Marktanteil wuchs auf 3,5 Prozent. Bei den Werberelevanten sah es mit 0,32 Millionen noch besser aus, der Zielgruppen-Wert lag bei tollen 7,3 Prozent.Doch bereits sieben Tage später rutschten die Werte ab: Die erste Folge vom 28. Juni wollten sich 0,53 Millionen Menschen ab drei Jahren nicht entgehen lassen, das bedeutete einen Marktanteil von 2,4 Prozent. Da aber nur 0,18 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren, wurde ein enttäuschender Marktanteil von 4,3 Prozent gemessen. Die zweite Folge hatte 0,64 Millionen Zuschauer und 2,9 Prozent, in der Zielgruppe kam man auf 5,2 Prozent. Nur 0,23 Millionen junge Leute waren allerdings nicht ideal.Eine Woche später zogen die Werte wieder an, ehe sie ab dem 12. Juli wieder rückläufig waren. An diesem Tag startete auch die Doku-Soap von Harald Glööckler, weshalb «Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca» nicht mehr in Doppelfolgen gesendet wurde. Nur 0,49 Millionen Menschen schalteten ein, der Marktanteil war mit 2,2 Prozent nicht berauschend. Immerhin hatte man 0,22 Millionen junge Menschen, die für 5,0 Prozent Marktanteil standen.Eine Woche später waren 0,54 Millionen Zuschauer dabei, die achte Geschichte erreichte ebenfalls 0,22 Millionen Zuschauer und verbuchte einen Marktanteil von 5,2 Prozent. Folge neun verbuchte nun einen Marktanteil von 5,1 Prozent. Das Finale der Katze bei RTLZWEI sahen am Mittwoch, den 2. August, nur noch 0,56 Millionen Zuschauer und das bedeutete einen mauen Marktanteil von 2,3 Prozent. In der Zielgruppe wurden 4,9 Prozent Marktanteil eingefahren.Dass «Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca» mit dem Staffeltief endet, hätten wohl die wenigsten Experten erwartet. Die letzte Season erreichte im Durchschnitt 0,58 Millionen Zuschauer und führte zu zweieinhalb Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,26 Millionen entdeckt, der Marktanteil schnitt mit 5,6 Prozent gut ab.