Guter/Schlechter «Martin Rütter»-Nachmittag bei RTL

Ab etwa 14 Uhr setzte der Köln-Sender auf den Hunde-Profi in verschiedenen Formaten. Mit/Ohne Erfolg.

> im Vorlauf der Primetime war mit 1,66 Millionen Zuschauern gut besucht. Die Zielgruppe zeigte sich hier vorerst mit 0,36 Millionen Werberelevanten und 13,4 Prozent am Markt, später dann mit 0,23 Millionen und 6,9 Prozent.

TV-Planung kann von Zeit zu Zeit doch sehr einfach sein. Tier-Format funktionieren doch immer - richtig? Im Falle von RTL - trifft das zunächst nicht zu. Ab 14:25 Uhr schickt der Köln-Sender mitdas erste Tier-Format über den Äther. Die Reichweite fällt von zuvor 0,71 Millionen Zuschauer direkt auf 0,54 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren. Die Quote am gesamten TV-Markt fällt von 7,3 auf 5,4 Prozent, im Vorlauf lief «Vier Fäuste gegen Rio». 14- bis 49-Jährige ließen sich 0,10 Millionen definieren, es waren damit 5,0 Prozent am Markt möglich. Zuvor waren es 0,19 Millionen und 9,4 Prozent.Der Plan ging jedoch im weiteren Sonntags-Verlauf auf. Ab 16:45 Uhr folgte. Endlich kann sich der Sender über einen Anstieg des Interesses freuen. Die Zuschauerzahl steigerte sich auf 1,12 Millionen, sodass der Marktanteil auf 9,5 Prozent kletterte. Die klassische Zielgruppe kam auf 0,20 Millionen Umworbene und damit einen Marktanteil von 9,9 Prozent.Doch war der Sonntag bei RTL nicht komplett in Rütter-Hand. Im Anschluss überzeugtegewohnt stark mit 2,50 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 16,3 Prozent, doch auch