FOX plant die Emmys für den 15. Januar

US-Fernsehen

Die Veranstaltung wird im Vorfeld zum Teil auf FXX ausgelagert.

Die Television Academy und FOX gaben gemeinsam bekannt, dass die Ausstrahlung der 75. Emmy Awards am Montag, den 15. Januar 2024 auf FOX stattfinden soll. Das Datum könnte sich allerdings noch einmal deutlich verschieben, wenn mit den Schauspieler- und Drehbuchautoren-Gewerkschaften keine Einigung erzielt wird.Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums der Emmy Awards wird die Show live auf FOX von Küste zu Küste aus dem Peacock Theater in LA Live übertragen. Geehrt werden die talentierten Künstler, Autoren, Regisseure und Handwerker, deren Arbeit die Zuschauer auf der ganzen Welt im vergangenen Jahr unterhalten, inspiriert und verbunden hat. Produziert werden die Emmy Awards von Jesse Collins, Dionne Harmon und Jeannae Rouzan-Clay von Jesse Collins Entertainment.Die Creative Arts Emmy Awards werden im Peacock Theater bei LA Live an zwei aufeinanderfolgenden Abenden am Samstag, 6. Januar, und Sonntag, 7. Januar 2024, verliehen. Eine geschnittene Präsentation wird am Samstag, den 13. Januar 2024, um 20:00 Uhr auf FXX ausgestrahlt.