UK-«Call My Agent» wurde abgesetzt

England

Amazon wird keine zweite Staffel herstellen lassen.

In Frankreich ist «Dix Pour Cent» („10 Prozent“) ein großer Hit. Die Serie brachte vier Staffeln hervor und machte Camille Cottin und Assaad Bouab zu internationalen Stars. Bouab spielte unter anderem in der Netflix-Serie «Inventing Anna» mit und war in «Bad Sisters» zu sehen. Cottin darf in «A Haunting in Venice» mitspielen.Die Serie über das Leben der Talentagentur im Film- und Fernseh-Business war in Großbritannien wohl kein Erfolg. Die britische Adaption war eine Produktion von Amazon Studios, Bron und Headline Pictures. Zu den Darstellern gehörten Helena Bonham Carter, Dominic West und David Harewood. John Morton hat den Ableger entwickelt und die Bücher verfasst.Laut Informationen von „Variety“ wird die Serie nicht mit einer zweiten Staffel zurückkehren. In den Vereinigten Staaten wurde das Format, das im April 2022 bei Amazon startete, an Sundance Now und AMC+ verkauft.