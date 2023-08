DAZN startet vier Sportsender auf Pluto TV

TV-News

Fans des internationalen Fußballs und des Darts-Sports dürfen sich schon jetzt über zwei kostenfreie Kanäle freuen. Ende August kommen Sender für Kampf- und Frauen-Sport hinzu.

Der kostenpflichtige Sportstreamingdienst DAZN arbeitet weiter daran sein Angebot möglichst vielen Menschen zur Verfügung zu stellen. Einen Tag, nachdem eine Kooperation mit der Seven.One Entertainment Group bekannt geworden war, bestätigte DAZN auch eine Partnerschaft mit der kostenfreien Paramount-Streamingplattform Pluto TV . Dort starten in den kommenden Wochen insgesamt vier neue kostenlose Sportsender. Den Anfang machen ab sofort der Fußball-Sender „DAZN International Football X Pluto TV“ sowie der Darts-Sender „DAZN Darts X Pluto TV“.Auf dem Fußball-Sender werden unter anderem die höchsten Fußballligen aus Spanien, Italien und Frankreich übertragen. Jedes Wochenende wird dort ein ausgewähltes Highlight-Spiel aus einer der drei Ligen live und exklusiv im Free-TV übertragen, los geht es am Freitag, den 11. August, um 21:30 Uhr mit dem Duell zwischen dem UEFA Europa League Sieger FC Sevilla und dem FC Valencia. Außerdem präsentiert DAZN jeden Montag in der SendungZusammenfassungen der Spiele aus den internationalen Ligen vom Wochenende. Ebenso soll es Events im Re-Live, Features oder Dokumentationen aus dem umfangreichen Content-Katalog von DAZN geben. Mit „DAZN Darts X Pluto TV“ sollen ausgewählte Turniere der PDC frei verfügbar gemacht werden. Nach jedem wichtigen Turnier soll es zudem immer dienstags eine eigene Show mit den Highlights der zurückliegenden Woche geben.Bis Ende des Monats sollen der Kampfsport-Sender „DAZN Fights X Pluto TV“ und der Frauensport-Sender „DAZN Heldinnen X Pluto TV“ hinzukommen. Der Kampfsportsender wird täglich, aufgrund Altersbeschränkungen, zwischen 22:00 Uhr und 5:00 Uhr morgens die Highlights aus dem umfangreichen Kampfsport-Katalog von DAZN übertragen. Zudem zeigt DAZN regelmäßig am Wochenende ein Event aus seinem MMA-Katalog live. „DAZN Heldinnen X Pluto TV“ ist nach „DAZN Rise“ bereits der zweite FAST-Channel, der sich auf Frauensport konzentriert. Neben Fußball wird es auch Handball, Gold und Box-Sport sowie hochwertige Formate und Dokumentationen geben, die exklusiv für den Pluto-Sender produziert werden.Alice Mascia, CEO von DAZN in der DACH-Region, sagt: „Wir bei DAZN wollen Sportfans unterhalten und haben deshalb neben einem wachsenden Angebot an unterschiedlichen Abo-Optionen, auch unser Angebot an frei empfangbaren Streaming-Kanälen erweitert. Ich freue mich sehr, dass wir Pluto TV , einen der führenden FAST-Channel-Anbieter, für diese exklusive Kooperation gewinnen konnten, die allen Sportfans auf der Plattform vier neue dezidierte Sportkanäle bringen wird.“Olivier Jollet, EVP & International GM, Pluto TV, fügt an: „Wir sind begeistert, den Zuschauern von Pluto TV gemeinsam mit DAZN eine so attraktive Auswahl an Sportinhalten zu bieten, darunter exklusive Live-Übertragungen von Fußball, Darts und Kampfsport. Diese Partnerschaft unterstreicht unser Bestreben, unseren Zuschauern hervorragende Inhalte zu bieten und diese Sportinhalte, vom großen internationalen Fußball bis hin zu dem der Nische entwachsenden Darts, einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Wir freuen uns auch, den Zuschauern von Pluto TV einen unvergleichlichen Zugang zu einigen der prestigeträchtigsten Frauenwettbewerbe zu bieten, um das Können, die Begeisterung und Leidenschaft dieser Ausnahme- Athletinnen zu erleben.”