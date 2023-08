«Mayans M.C.» geht ab September bei Sky zu Ende

TV-News

Sky hat die fünfte und finale Staffel des «Sons of Anarchy»-Spin-offs verschoben und zeigt sie nun rund einen Monat später als ursprünglich geplant.

Der Bezahlsender Sky hat die Ausstrahlung der fünften und finalen Staffel der FX-Serieverschoben und zeigt die zehnteilige Season nun ab dem 12. September immer dienstags ab 20:15 Uhr auf Sky Atlantic in Doppelfolgen. Ursprünglich war der «Sons of Anarchy»-Ableger für den 8. August angekündigt worden. Die Folgen stehen parallel zur TV-Ausstrahlung auch über Sky Q und beim Streamingdienst WOW auf Abruf bereit. Auch die ersten vier Staffeln sind dort verfügbar.«Mayans M.C.» spielt im kalifornisch-mexikanischen Grenzgebiet in Santo Padre, wo die Outlaws der gnadenlosen Biker-Gang mit Drogenhandel und Bandenkriegen für Angst und Schrecken sorgen. Allerdings gibt es mittlerweile zwischen den Gruppen mächtig Stunk – und auch innerhalb des Santo Padre Chapter. Ezekiel "EZ" Reyes (J. D. Pardo) hat brutal die Präsidentschaft an sich gerissen. Jetzt muss er die Mayans in einem Krieg gegen die Erzrivalen „Sons of Anarchy“ anführen. Aber die sind offenbar nicht der einzige Gegner: Das Heroinlager von Soledad (Selene Luna), mit dem "EZ" den Krieg finanzieren wollte, ging in Flammen auf. Es geht um die Kontrolle des Heroinhandels im Valley.Außerdem will sich "EZ"s Bruder Angel (Clayton Cardenas) vor allem um seine Familie kümmern und entfernt sich zusehends von ihm und den Mayans. Auch seinem Vater Felipe (Edward James Olmos) ist "EZ" fremd geworden. Aber nicht nur die Angel und Felipe fragen sich, ob der Krieg überhaupt zu gewinnen ist.Hinter der Action-Serie steht Elgin James, der in den ersten beiden Staffeln noch von «Sons of Anarchy»-Schöpfer Kurt Sutter unterstützt wurde. James führte in der fünften Staffel zusammen Brett Dos Santos, Danny Pino und J.D. Pardo auch Regie. Die Drehbücher stammen von James, Jenny Lynn, Vivian Tse, Meredith Danluck, Sean Varela, Miriam Hernandez und Vincent Vargas. In den USA lief die letzte Staffel zwischen Mai und Juli dieses Jahres.