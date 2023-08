Zukunft von «Deutschland3000  Die Woche» bleibt ungewiss

TV-News

Aktuell arbeitet der SWR an einer Vertragsverlängerung mit Eva Schulz.

Eva Schulz zeigte sich am Ende der 20. und bislang letzten Ausgabe ihrer Talkshowüberraschend ehrlich. Bei der Abmoderation der Folge „Mental Health auf Social Media: gefährlicher Trend?“ vom 3. August offenbarte sie, dass es noch nicht klar sei, ob sie sich nun in eine Sommerpause verabschiede oder die Sendung nicht mehr fortgesetzt werde. „Deshalb ist dies ein wichtiger Zeitpunkt, um einmal zu sagen: Danke, an all die Menschen hinter den Kulissen für die viele Arbeit und das Herzblut, das ihr im vergangenen halben Jahr in diese Sendung gesteckt habt“. Sie bedankte sich gleichzeitig auch bei allen Gästen, die sich auf die Show eingelassen haben, die ausschließlich in der ARD Mediathek ausgestrahlt wird.Was sehr nach einem Abschied und dem Ende der Sendung klang, muss es aber nicht sein. Wie der SWR , der die Sendung federführend umsetzt, auf Anfrage dieser Redaktion betont: „Derzeit befinden wir uns in Gesprächen über die weitere Zusammenarbeit mit Eva Schulz“, so der öffentlich-rechtliche Sender. Ob die Zusammenarbeit auch über die Mediatheken-Talkshow weiterhin bestehen bleibt, ließ der Sender offen. Erst Mitte Juli war die Marke «Deutschland3000» von funk zur ARD Mediathek verfrachtet worden. Schulz‘ Podcast «Deutschland3000 – ‚ne gute Stunde mit Eva Schulz» ist zudem in der ARD-Audiothek abrufbar.«Deutschland3000» war damals nicht die einzige Content-Marke, die den Weg von funk zur ARD Mediathek antrat, auch «Y-Kollektiv» wechselte die Seiten. Bei der Ankündigung damals kommentierte Sophie Burkhardt, Channel-Managerin ARD Mediathek und stellvertretende ARD-Programmdirektorin, aber vor allem den Wechsel des Reportage-Formates von Radio Bremen. Der SWR ließ nun wissen: „Der Vertrag, den wir für das Jahr 2023 mit Eva Schulz über 20 Ausgaben «Deutschland3000 – Die Woche mit Eva Schulz» als Bewegtbildangebot für die ARD Mediathek abgeschlossen haben, wurde von allen Beteiligten mit sehr großem Engagement erfüllt.“ Ob es mehr als 20 Ausgaben geben wird, bleibt abzuwarten.