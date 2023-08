«Still Up» beginnt Ende September

US-Fernsehen

Craig Roberts und Antonia Thomas stehen im Mittelpunkt der neuen Comedy-Serie.

Die neue achtteilige Comedy-Seriefeiert am Freitag, den 22. September, weltweit Premiere. Antonia Thomas («The Good Doctor», «Small Axe», «Lovesick») und Craig Roberts («Red Oaks», «Submarine») sind in den Hauptrollen zu sehen. Zum Auftakt gibt es drei Folgen, wöchentlich wird bis 27. Oktober eine neue Folge bei AppleTV+ erscheinen.«Still Up» ist eine fast romantische Komödie, die in der Welt der Schlaflosen Danny (Roberts) und Lisa (Thomas) spielt, die außer ihren Gefühlen füreinander keine Geheimnisse haben. In der Hauptrolle sind außerdem Blake Harrison, Lois Chimimba, Luke Fetherston und Rich Fulcher zu sehen.«Still Up» wurde von Steve Burge («Seekers») und Natalie Walter mitentwickelt und geschrieben. Bryce Hart («Ten Percent») schrieb ebenfalls an der Serie. Die Regie führt der für den BAFTA Award nominierte John Addis («Lucky Break»). «Still Up» wurde für Apple TV+ von Various Artists Limited produziert, als ausführende Produzenten fungieren der BAFTA-Preisträger Paul Schlesinger, der Emmy-Preisträger Phil Clarke und als Serienproduzenten Arabella McGuigan.