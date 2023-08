Channel 4 bestellt «Alice & Jack»

England

Fremantle stellt die neue Drama-Serie für den britischen Fernsehsender her.

Fremantle, Groundswell Productions, Me + You Productions und De Maio Entertainment haben eine neue Zusammenarbeit mit Channel 4 für eine neue Dramaserie des preisgekrönten Autors und Regisseurs Victor Levin («Mad Men», «Mad About You») angekündigt. In den Hauptrollen vonspielt die für den Academy Award nominierte Schauspielerin und Produzentin Andrea Riseborough («To Leslie», «Birdman») neben dem Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor Domhnall Gleeson («Brooklyn», «The Revenant»), der für seine Leistung in «The Patient» für den Golden Globe nominiert wurde. Aisling Bea («Greatest Days», «This Way Up»), Aimee Lou Wood («Sex Education», «Living») und Sunil Patel («This Time with Alan Partridge», «Stath Lets Flats») sind ebenfalls in Nebenrollen zu sehen.Der finnische Regisseur und Drehbuchautor Juho Kuosmanen ist der Hauptregisseur, und Hong Khaou («Lilting») führt beim zweiten Block der Serie Regie. «Alice & Jack» wurde von Victor Levin entwickelt und geschrieben und ist eine Liebesgeschichte für die Ewigkeit. Als Alice (Andrea Riseborough) und Jack (Domhnall Gleeson) sich zum ersten Mal treffen, sind sie durch eine so starke Verbindung verbunden, dass es scheint, als könne nichts sie brechen, aber wird ihr Weg sie an einen Ort des Glücks und der Zweisamkeit führen? Oder werden das Leben und ihre eigenen emotionalen Komplexitäten ihnen in die Quere kommen? Die Serie ist ehrlich, intim und überraschend witzig und zeigt die Liebe in all ihrer unerwarteten, kaleidoskopischen Schönheit in den Farben der Technik.Ausführende Produzenten sind Victor Levin, Andrea Riseborough, Domhnall Gleeson, Juho Kuosmanen, Richard Yee und Krishnendu Majumdar für Me + You Productions, Michael London und Shannon Gaulding für Groundswell, Lorenzo De Maio für De Maio Entertainment, Rebecca Dundon und Hilary Martin für Fremantle. Tracy O'Riordan produziert für Me + You Productions. Riseborough und Gleeson waren direkt mit Groundswell an der Entwicklung des Projekts beteiligt. Me + You Productions war für die Produktion und Postproduktion in Großbritannien verantwortlich, wobei die Dreharbeiten in London, Südostengland und auf Gran Canaria im Sommer 2022 stattfanden.Nick Lee, Head of Acquisitions and International bei Channel 4, sagte: "Die Intimität von «Alice & Jack» macht sie gleichermaßen herzzerreißend und unübersehbar. Die einfallsreichen Produktionspartner, die fachkundigen Darsteller und die gesamte kreative Energie haben zu etwas ganz Besonderem geführt; wir freuen uns, der britische Partner von Channel 4 zu sein."