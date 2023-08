History setzt auf «Mountain Men»

US-Fernsehen

Die neue Staffel wird am Donnerstag, den 24. August, beginnen.

Die langjährige Seriedes History Channel wirft ein Licht auf den beständigen Geist der Wildnis und die uralte Tradition des "Mountain Men". In den entlegensten Gegenden der nordamerikanischen Wildnis haben sich einige der mutigsten Männer und Frauen dazu entschlossen, auf moderne Annehmlichkeiten zu verzichten, um diesen rauen Lebensstil zu pflegen. Die zehnteilige Serie nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise in entlegene, ehrfurchtgebietende Regionen, in die sich nur wenige wagen. Jede der 90-minütigen Episoden bietet einen intimen Einblick in das Leben dieser Männer und Frauen in den Bergen, die sich durch unerbittliche Landschaften bewegen und den Elementen trotzen, um ihren unabhängigen Lebensstil zu pflegen. Startschuss der neuen Folgen ist Donnerstag, der 24. August.Die zwölfte Staffel zeigt eine Reihe von Pionieren mit einzigartigen Fähigkeiten, Kenntnissen und Erfahrungen. Vom Fallenstellen und Jagen bis hin zum Bau von Unterkünften und der Herstellung wichtiger Werkzeuge – diese Menschen haben eine unvergleichliche Verbindung zur Natur. Der legendäre Fallensteller Tom Oar, der primitive Überlebenskünstler Eustace Conway, der Löwenjäger Jake Herak und die Pionierbrüder Kidd und Harry Youren kehren zurück, um ihrer Lebensaufgabe treu zu bleiben.Mit dabei sind Ray Livingston, ein afroamerikanischer Outdoor-Survivalist und Elitejäger, der in den Bergen im Nordosten Washingtons neue Wurzeln schlägt, Paul Antczak, ein Jäger und Fallensteller, der ein abgelegenes Leben im Nordwesten Montanas führt, und Aron und Jennifer Toland, ein Paar, das ohne fließendes Wasser in den Coast Mountains von British Columbia lebt.