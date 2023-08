Werbe-Disney+ kommt nach Deutschland

TV-News

In den Vereinigten Staaten werden nun auch Disney+, Hulu und ESPN gebündelt.

Nach dem erfolgreichen Start des werbefinanzierten Abos in den USA kündigte Disney+ an, dass ab dem 1. November in ausgewählten Märkten in Europa und Kanada ein werbefinanziertes Angebot verfügbar sein wird. Während die Preise für die verschiedenen Tarife im Laufe des Jahres aktualisiert werden, haben Abonnenten in den USA ab dem 6. September Zugang zu einem neuen werbefreien Abonnement, das Disney+ Premium und Hulu (ohne Werbung) für 19,99 Dollar/Monat umfasst. Mit ESPN erhöhen sich die Kosten auf 24,99 US-Dollar."Die starke Dynamik unserer werbefinanzierten Angebote in den USA zeigt, wie wichtig es ist, den Verbrauchern Auswahl, Flexibilität und Wert zu bieten", so Joe Earley, President, Direct-to-Consumer, Disney Entertainment. "Wir freuen uns, dieses Angebot auf weitere Märkte weltweit auszudehnen, darunter auch Europa und Kanada, und in diesem Herbst ein neues Premium-Duo aus werbefreiem Disney+ und Hulu auf den Markt zu bringen, während wir Schritte unternehmen, um noch in diesem Jahr umfangreiche Hulu-Inhalte über Disney+ für Bundle-Abonnenten verfügbar zu machen."Auf internationaler Ebene erweitert Disney+ mit der Einführung eines neuen Standard-Tarifs sowie eines Standard-Tarifs mit Werbung in ausgewählten EMEA-Märkten und Kanada ebenfalls die Auswahl und das Angebot. Die neuen werbefinanzierten Tarife beginnen bei £4,99/€5,99 monatlich in EMEA und $7,99/Monat in Kanada. Bestehende Abonnenten in den betreffenden Märkten bleiben bei der Erhöhung ihres Abonnementpreises im Dezember im Premium-Tarif ohne Werbung, es sei denn, sie entscheiden sich für einen der neuen, günstigeren Tarife.