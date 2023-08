«NFL Icons» startet Mitte Oktober

US-Fernsehen

Bei der MGM+-Doku-Serie stehen unter anderem Jim Brown und Charles Woodson im Mittelpunkt.

Am Donnerstag gab der lineare Premium-Sender und Streaming-Dienst MGM+ bekannt, dass die dritte Staffel vonam 21. Oktober um 22 Uhr mit einer vierwöchigen Laufzeit Premiere haben wird. «NFL Icons» feiert einige der größten Namen und Leistungsträger der NFL-Geschichte mit ihren eigenen Worten und unvergleichlichem Archivmaterial von NFL Films. Jede einstündige Episode konzentriert sich auf ein einzelnes Thema, dessen Karriere durch einen tiefen Einblick in die Archive von NFL Films zum Leben erweckt wird, und bietet die Möglichkeit, über ihre bahnbrechenden Beiträge nachzudenken.In der dritten Staffel werden die Pro Football Hall of Famers Jim Brown, Charles Woodson, Bill Cowher und Mike Singletary im Mittelpunkt stehen. Jede Folge von «NFL Icons» bietet eine ausführliche und persönliche Erkundung einiger der größten Namen der Football-Geschichte und zeigt nicht nur ihre bemerkenswerte Sportlichkeit, sondern auch den bedeutenden Einfluss, den diese Ikonen auf das Spiel und ihre Gemeinden hatten. Die Doku-Serie, die von dem preisgekrönten Broadcaster Rich Eisen gesprochen wird, erzählt die Geschichte jeder legendären Figur durch eine Kombination aus Interviews, Highlights, Tonaufnahmen und noch nie gezeigtem Filmmaterial. Ausführende Produzenten von «NFL Icons» sind Ross Ketover, Patrick Kelleher, Brian Rolapp, Keith Cossrow, Michael Wright und Jill Burkhart. Ken Rodgers ist der leitende koordinierende Produzent und Paul Camarata ist der Serienproduzent."«NFL Icons», von den gefeierten und begnadeten Geschichtenerzählern von NFL Films und von dem bemerkenswerten Rich Eisen gesprochen, hat sich zu einem Fan-Favoriten bei MGM+ entwickelt", sagte Michael Wright, Leiter von MGM+. "«NFL Icons» passt perfekt in MGM+'s wachsendes Angebot an fesselnden und unterhaltsamen Dokuserien. Sie unterhält und inspiriert und feiert die Karrieren der ikonischsten Spieler, die die Liga hervorgebracht hat, ihren einzigartigen persönlichen Werdegang und den unglaublichen Einfluss, den sie auf und abseits des Spielfeldes hatten."