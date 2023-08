Luke Valentina fliegt aus dem «Big Brother»-Haus

Vermischtes

Nach nur einer Woche wurde der Teilnehmer aufgrund eines rassistischen Wortes entfernt.

Der Fernsehsender CBS fackelte nicht lange und hat auf die Vorfälle im-Haus reagiert. Die neue Staffel der Reality-Show ist seit einer Woche auf Sendung und bei einer von Paramount+ gezeigten Livestrecke hat sich Luke Valentine in einem Gespräch abfällig geäußert. Das N-Wort sei gefallen."Luke hat gegen den «Big Brother»-Verhaltenskodex verstoßen und es gibt keine Toleranz im Haus für die Verwendung einer rassistischen Beleidigung. Er wurde aus dem Haus entfernt", so CBS gegenüber „Variety“. "Sein Auszug wird in der Show am Donnerstagabend thematisiert."Während eines Gesprächs mit den anderen Kandidaten Jared Fields, Cory Wurtenberger und Hisam Goueli war Valentine zu hören, wie er am Ende eines Satzes das Wort anhängte. Er ertappte sich dabei und versuchte den Kommentar zu relativieren. Er habe sogar versucht noch mit „Dude“ sich zu korrigieren.