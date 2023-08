Zwei Episoden von «Herr Glööckler sucht das Glück» steigern die Reichweite nicht

Quotennews

Ab gestern gab es die doppelte Dosis der Dokusoap zu sehen, doch auch dadurch wuchsen die annehmbaren Resultate nicht weiter an.



Nachdem sich «Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca» in der Vorwoche mit der letzten Ausgabe verabschiedet hatte, liefen ab gestern nun zwei Folgen von, was zuletzt erst im Anschluss gestartet war. Auf dem Weg zu einem neuen Leben landete der Modedesigner nun bei einem Schönheitschirurgen, wo eine Fettabsaugung sowie eine Brustvergrößerung anstand. Im Anschluss ging es dann nach Las Vegas zur Geburtstagsfeier der Mutter seiner neuen Flamme, Marc Lehmann.Trotz des früheren Starts war die Reichweite mit 0,43 Millionen Fernsehenden genau gleichgroß wie bei der vorherigen Episode. Auch der Marktanteil von akzeptablen 1,9 Prozent hatte sich nicht verändert. Mit 0,16 Millionen Zuschauern waren nun zumindest solide 3,7 Prozent Marktanteil möglich gewesen. Mit der zweiten Ausgabe waren 0,45 Millionen Neugierige mit von der Partie, wodurch sich die Quote leicht auf annehmbare 2,0 Prozent anhob. Bei weiterhin 0,16 Millionen Umworbenen fiel der Marktanteil auf passable 3,4 Prozent zurück.Zwei Folgen der Dokusoapwurden im Anschluss wiederholt. Hierfür blieben jedoch nur noch 0,24 und später 0,15 Millionen Zuschauer auf dem Sender. So war der Marktanteil deutlich auf niedrige 1,4 beziehungsweise 1,5 Prozent abgestürzt. Auch das jüngere Publikum verkleinerte sich zunächst auf 0,09 und schließlich 0,05 Millionen Menschen. Das Resultat waren ernüchternde Resultate von 2,4 sowie 2,3 Prozent.