Offiziell bestätigt: «The Voice» startet am 21. September

TV-News

Durch den Auftakttermin von «The Voice Rap» ließ sich das Startdatum der Muttersendung erahnen.

Nachdem Joyn das Startdatum für den Ableger «The Voice Rap» für den 14. September angekündigt hatte und dieser eine Woche im Vorfeld der-Staffel geplant war, war eigentlich klar, dass die Muttersendung am 21. September on air gehen würde ( Quotenmeter berichtete ). Nun bestätigten ProSieben und Sat.1 diesen Termin für die 13. Staffel der Castingshow.Die neuen Coaches Shirin David, Ronan Keating, Giovanni Zarrella und im Doppelstuhl Bill und Tom Kaulitz werden immer donnerstags bei ProSieben um die besten Stimmen Deutschlands buhlen, der Freitag gehört Sat.1 – jeweils um 20:15 Uhr. Im Gegensatz zu David, Zarrella und den Kaulitz-Brüdern verfügt der irische Sänger Ronan Keating bereits Erfahrung als «The Voice»-Coach, er wirkte in Australien und Großbritannien an der Show mit. Neu ist in diesem Jahr auch, dass der Gewinner des Spin-offs «The Voice Rap» direkt ins Halbfinale von «TVOG» einzieht und so die Chance auf den Gesamtsieg hat.Moderiert wird «The Voice of Germany» von Melissa Khalaj und Thore Schölermann. Produzent ist Bildergarten Entertainment.