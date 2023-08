RTL+ wird endgültig zur Multimedia-App

TV-News

Eine App für alle Mediengattungen war lange das Ziel für RTL+. Ab sofort sind Filme, Serien, Musik, Hörbücher, Podcasts und Magazine verfügbar.

RTL 1 / 2 Eine ausführliche Übersicht der Angebots-Pakete von RTL+.

RTL 2 / 2 Detaillierte Auflistung aller in den Abos enthaltenen Leistungen von RTL+. RTL+ Pakete

Seit mehreren Jahren arbeitet RTL Deutschland am Ausbau seiner Streaming-App RTL+, um sie in eine Mulitmedia-App zu verwandeln. Das Credo hieß lange Zeit „One App, all Media“, also neben audiovisuellen Angeboten auch Audio- und Presse-Inhalte anbieten. Dieser Schritt ist nun erfolgt, was bereits seit einigen Tagen im Webbrowser sichtbar war. RTL Deutschland bündelt auf RTL+ ab sofort alle Mediengattungen in einem Abo und in einer App. Der Rollout ist gestartet und soll „in den kommenden Wochen sukzessive auf allen relevanten Endgeräten und Smart TVs“ vorangetrieben werden, so das Kölner Unternehmen.Alle Abonnenten des „RTL+ Max“-Pakets für monatlich 12,99 Euro und des „Family-Abos“ für 18,99 Euro im Monat sollen Zugriff auf ein umfangreiches Angebot crossmedialer Inhalte zugreifen können. Teil des Pakets sind über 55.000 Programmstunden an Video- und TV-Entertainment, über 120 Millionen Musiktitel und damit alle im Musikstreaming gängigen Kataloge und Künstler, was durch eine Kooperation mit Deezer erfolgt, mehr als 100.000 Hörbücher und Hörspiele sowie mehrere tausend Podcast-Formate, darunter rund 200 erfolgreiche Eigenproduktionen von RTL+. Vervollständigt wird das Angebot in Kürze durch Magazintitel von Gruner + Jahr, dazu zählen Magazin-Titel wie ‚Brigitte‘, ‚Gala‘, ‚Schöner Wohnen‘, ‚Häuser‘, ‚Couch‘, ‚Geolino‘ und ‚Geolino Mini‘.Wer auf eine günstigere Preisstruktur zurückgreifen möchte, hat die Möglichkeit weiterhin den Free-Bereich zu nutzen oder die Premium-Variante für 6,99 Euro im Monat. Darin sind allerdings nicht die erweiterten Inhalte inbegriffen.„Mit dem Launch unseres All Inclusive Entertainment Angebots haben wir einen Meilenstein erreicht. Aus aktuellen Studien wissen wir, dass Nutzer bei der Auswahl von Streamingdiensten sehr darauf achten, wo sie die größte Inhaltevielfalt zum attraktivsten Preis bekommen. Deshalb kommt unsere Multimedia-App, die alle Mediengattungen in einer App und zu einem Preis von 12,99 Euro anbietet, genau zum richtigen Zeitpunkt“, erklärt Thomas Rabe, Vorsitzender der Geschäftsführung von RTL Deutschland, der sich auf die Streaming-Studie von Simon-Kucher bezieht ( Quotenmeter berichtete ).Matthias Dang, Co-CEO RTL Deutschland, fügt an: „Bundling ist gerade in aller Munde. Deshalb sind wir stolz, in dieser Woche die erste Multimedia-App gelauncht zu haben. Unsere Teams haben echte Pionierarbeit geleistet und werden die App in den kommenden Wochen und Monaten weiter ausbauen. RTL+ ist mit rund 4,5 Millionen Abonnent:innen schon jetzt der führende deutsche Streamingdienst. Wir sind davon überzeugt, dass wir uns Dank der Partnerschaften mit Deezer, Penguin Random House und der Telekom sowie mit unserem All Inclusive Entertainment Paket einen festen Platz unter den Top3 der in Deutschland verfügbaren Streamingangebote sichern werden.“Matthias Aichele, SVP Audio/Strategic & Digital Development Penguin Random House Verlagsgruppe, erklärt, wie der Abruf von Hörbüchern funktioniert: „Wir freuen uns sehr, den Abonnent:innen des RTL+ Max und Family-Pakets unser digitales Hörbuchprogramm nun noch einfacher innerhalb der RTL+ Multimedia-App anbieten zu können. Den Nutzer:innen steht jeden Monat ein Credit zur Verfügung, den sie für ein von ihnen gewähltes Hörbuch aus unserem Titelkatalog einlösen können.“Deezer-CEO Jeronimo Folgueira freut sich selbstverständlich über die Kooperation mit RTL Deutschland: „Die heute veröffentlichte Multimedia-App bringt unsere Partnerschaft und das RTL+ Kundenerlebnis auf eine neue Ebene, indem sie die vielfältigen Inhalte von RTL mit dem herausragenden Musik-Streaming-Service von Deezer in einer einzigen App vereint. Die Partnerschaft zwischen RTL und Deezer erfüllt nun ihr ehrgeiziges Versprechen an deutsche Verbraucher, die das beste Unterhaltungsangebot auf dem Markt in einer einzigen App zu einem unschlagbaren Preis genießen können.“