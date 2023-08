3 Quotengeheimnisse

Das Erste punktet nicht wirklich mit «Hofgeschichten», das Beste des «Fernsehgartes» läuft nur mau und ein Zusammenschnitt von «taff» enttäuscht völlig.

Am werktäglichen Nachmittag ist die Produktion der zahlreichen ARD-Anstalten noch kein Hit. Aber immerhin ragen die Sonntags-Specials ein wenig hinaus. In der ersten Woche sahen 1,10 Millionen Menschen zu, in der zweiten Woche waren 1,05 Millionen Zusehende dabei. Die Marktanteile waren mit 9,2 und 8,1 Prozent trotzdem schwach. Die regulären Ausgaben erreichten bislang nur 0,58 bis 0,84 Millionen Zuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen sieht es ebenfalls gar nicht gut aus.Gleich zwei Mal enttäuschte die Mittagsshow vom Zweiten Deutschen Fernsehen. Das Mallorca-Special, das erst um 13.35 Uhr auf Sendung ging, fand nur 1,34 Millionen Zuschauer und maue 10,8 Prozent. Das Best-of, das nun wieder um 12.00 Uhr zu sehen war, erfreute 1,29 Millionen Zuschauer und erreichte 10,2 Prozent. 0,11 Millionen Menschen waren zwischen 14 und 49 Jahre alt und brachten 4,2 Prozent.Mit der Wochenend-Ausgabe erreichte die Redaktion des werktäglichen ProSieben-Boulevardmagazin richtige Mistwerte. Nur 0,21 Millionen Zuschauer sahen am Sonntag zwischen 16.25 und 17.45 Uhr zu, sodass der Marktanteil mit 1,5 Prozent bescheiden war. 90.000 junge Menschen interessierten sich für ProSieben , das sind lediglich dreieinhalb Prozent. Mit solchen Werten sollte man die preisgünstige Best-of-Sendung überdenken. Auch vor vier Wochen waren die Werte ähnlich mies.