«Wettkampf in 4 Wänden» baut ab

Quotennews

Mit der dritten Ausgabe haben sich die vier Rohbau-Wohnungen ein deutliches Stück weiterentwickelt.

Der Traum vom Eigenheim erfüllt sich nicht für die teilnehmenden Kandidaten von. Doch dafür sollen die Teilnehmenden ordentlich etwas leisten und können damit ein Preisgeld von 50.000 Euro gewinnen. Eva Brenner begleitete die vier Teams, die mit Sinn und Verstand Arbeiten an den Häusern vornehmen sollten. 1,12 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die dritte Folge, die auf 4,7 Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Zuschauern wurden nur noch 0,40 Millionen und 8,7 Prozent verbucht.Pinar Atalay führte am Dienstagabend durch eine neue Ausgabe von, die Fernsehstation sendete eine weitere Ausgabe aus Berlin. Die 20-minütige Nachrichtensendung kam auf 1,02 Millionen Zuschauer und 5,7 Prozent, bei den jungen Zusehenden waren 0,31 Millionen und 8,2 Prozent dabei.Die Aktion des Supermarkts Penny, Stalking sowie ein großer Grill-Test waren Themen von. Das RTL-Magazin erreichte in seinen 85 Minuten Sendezeit 0,95 Millionen Fernsehzuschauer und verbuchte 7,5 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,31 Millionen erreicht, sodass der Marktanteil auf 11,5 Prozent fiel. Dasfuhr danach noch 11,6 Prozent Marktanteil ein.