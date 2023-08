CNN zeigt «Little Richard: I Am Everything»

US-Fernsehen

Der Film hatte seine Weltpremiere auf dem Sundance Film Festival 2023 und erzählt die Geschichte der schwarzen, queeren Ursprünge des Rock n' Roll.

, von der für den Academy Award nominierten und mit dem Emmy ausgezeichneten Regisseurin Lisa Cortés, wird am Montag, den 4. September um 21.00 Uhr auf CNN seine Fernsehpremiere feiern. Der Film, der als "erhabene Hommage" und "die fesselnde Dokumentation, die Little Richard verdient" angekündigt wurde, feierte seine Weltpremiere auf dem Sundance Film Festival 2023 und erzählt die Geschichte der schwarzen, queeren Ursprünge des Rock n' Roll, wobei er den weißgetünchten Kanon der amerikanischen Popmusik sprengt und den Innovator – den Urheber – Richard Penniman enthüllt."Ich habe diesen Film gemacht, weil die Geschichte von Little Richard die Geschichte des Rock 'n' Roll ist - und Rock 'n' Roll ist das amerikanische Idiom", sagt Cortés. "Little Richard verkörpert die ganze Komplexität unseres Landes: seine Paradoxien und Grausamkeiten, seine Schönheit und sein Genie." Anhand einer Fülle von Archivmaterial und Performances, die den Zuschauer in Richards komplizierte Innenwelt eintauchen lassen, enthüllt «Little Richard: I Am Everything» die Lebensgeschichte der Ikone mit all ihren Wendungen und Widersprüchen. In Interviews mit Familienmitgliedern, Musikern und führenden Black- und Queer-Wissenschaftlern, darunter Nona Hendryx, Mick Jagger, Sir Lady Java, Tom Jones, Jason King, Billy Porter, Nile Rodgers und John Waters, enthüllt der Film, wie Richard eine Kunstform zur ultimativen Selbstdarstellung schuf – doch was er der Welt gab, konnte er sich selbst nie geben."Der Film trägt den treffenden Titel «I am Everything» – Little Richards Leben stellt eine wichtige, wenn auch unerwartete Reise durch die Musik dar", so Produzent Robert Friedman. "Er erhält endlich seine längst überfällige Anerkennung und seinen wohlverdienten Platz in der Popkultur." «Little Richard: I Am Everything» ist eine Produktion von Bungalow Media + Entertainment für CNN Films und Max, in Zusammenarbeit mit Rolling Stone Films. Robert Friedman, Lisa Cortés, Liz Yale Marsh und Caryn Capotosto sind die Produzenten. Der Film wird von Mike Powers, Anita May Rosenstein und Dee Rees, Jason Fine und Gus Wenner für Rolling Stone Films sowie Amy Entelis und Courtney Sexton für CNN Films produziert. Der Film wurde von Magnolia Pictures in die Kinos gebracht.