«Die Bachelorette» kann sich nicht aus dem Tief befreien

Quotennews

Nach dem neuen Tiefpunkt in der Vorwoche waren gestern nur geringfügige Steigerungen zu erkennen.



In der gestrigen Ausgabe vongab es gestern gleich drei Einzeldates, so dass drei Rosenanwärter die Chance, auf eine Annäherung an Jennifer Saro hatten. Zudem erfüllte sich sicher der ein oder andere einen Kindheitstraum, denn die Bachelorette erhielt privaten Zugang zu einem Freizeitpark. Zudem durfte am Ende, noch ein Kandidat den Abend dort gemeinsam mit Jennifer Saro ausklingen lassen.In der Vorwoche war das Format mit 0,96 Millionen Fernsehenden sowie einem niedrigen Marktanteil von 4,1 Prozent wieder deutlich abgestürzt. Auch die 0,42 Millionen Jüngeren markierten mit soliden 9,2 Prozent einen neuen Tiefstwert. Auch gestern war bei RTL kein Aufatmen angesagt, denn mit 0,97 Millionen Interessenten blieb man weiterhin auf einem derart niedrigen Niveau hängen. Das Resultat waren ernüchternde 4,3 Prozent Marktanteil. Einzig die 0,46 Millionen Umworbenen schoben sich mit einer Quote von 10,4 Prozent knapp über den Senderschnitt.Kabel Eins zeigte zur Primetime die Abenteuerkomödie, welche mit 0,80 Millionen Filmfans bei einem guten Marktanteil von 3,7 Prozent landete. Auch bei den 0,18 Millionen Werberelevanten wurden überdurchschnittliche 4,2 Prozent eingefahren. Es folgtebei einem Publikum von 0,43 Millionen Menschen. Dadurch kletterte die Sehbeteiligung auf starke 5,0 Prozent. Eine Steigerung auf hohe 5,3 Prozent war bei den 0,10 Millionen 14- bis 49-Jährigen möglich.